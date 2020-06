Japón lanza la aplicación móvil COCOA para frenar contagios de COVID-19

Un hombre protegido con una mascarilla camina por la calle en Tokio, Japón. El gobierno de Japón lanzó una aplicación móvil que notifica a las personas que han estado en contacto cercano con infectados de COVID-19.EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 19 jun (EFE).- El gobierno de Japón lanzó este viernes una aplicación móvil, denominada COCOA, que notifica a las personas que han estado en contacto cercano con infectados de COVID-19 dicha circunstancia.

"Esta aplicación la usa la persona que esté de acuerdo y no acumula su información privada. Se espera frenar el contagio de la epidemia, siempre y cuando aumente el número de personas que la usen", resaltó en una rueda de prensa el ministro de Salud nipón, Katsunobu Kato.

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, cifró anteriormente en un 60 % las personas que deben descargar la aplicación para evitar un nuevo confinamiento, aunque en las decenas de países que ya lanzaron aplicaciones similares el índice de instalación no alcanza esas cifras.

Apple y Google desarrollaron la tecnología central en la que se basa COCOA e impusieron una serie de condiciones para usarla, como que solo las instituciones de salud pública puedan crear aplicaciones a partir de ella.

El Ministerio de Salud japonés se encargó del proyecto y finalmente encomendó la tarea a un equipo de programadores de Microsoft.

El resultado final es la aplicación COCOA, cuyo nombre es un acrónimo formado por las palabras en inglés "COVID-19 Contact Confirmation Application" y que está disponible para su descarga gratuita en Japón desde hoy mismo.

"Si entras en estrecho contacto con alguien que ha tenido el virus lo sabrás por el móvil. Esto no conducirá a que se revele información personal, espero que mucha gente la descargue y la use", indicó Abe el jueves.

COCOA notifica a las personas que han estado a menos de un metro de distancia de un infectado durante más de quince minutos en los últimos catorce días para que voluntariamente se pongan en cuarentena o soliciten ayuda médica.

El sistema depende de la aportación también voluntaria de los infectados, que tienen que avisar de su estado a la aplicación para que esta lo comunique a las personas con las que ha estado en contacto físico, informó la cadena pública japonesa de radio y televisión NHK.

Para respetar la privacidad, la información está encriptada, no es gestionada directamente por el gobierno y se eliminará después de 14 días almacenada. Las personas que reciban notificaciones no sabrán dónde, cuándo o con quién se ha producido el contacto.