¿Ganas de Juegos? 5 preguntas y respuestas para conocer la historia olímpica

La australiana Dawn Fraser (tercera por la izquierda) ganó el hectómetro libre en Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964. Sumó cinco medallas olímpicas más en otras pruebas. Efe/ jda/Archivo

Madrid, 19 jun (EFE).- ¿Ganas de Juegos? El aplazamiento de Tokio 2020 a julio de 2021 es una buena ocasión para profundizar en el conocimiento de la historia olímpica.

Aquí van cinco preguntas con tres respuestas posibles, solo una correcta, sobre los Juegos de todas las épocas.

Las soluciones, al final.

1. Alberto Braglia se llama el estadio de fútbol de la ciudad de Módena, en honor a un gran campeón olímpico nacido allí. ¿De quién se trata?

a. Oro en gimnasia en 1908 y 1912

b. Primer campeón italiano de ciclismo en 1920

c. Capitán de la selección de fútbol que ganó en Berlín 1936

2. En toda la historia olímpica solo ha habido una nadadora capaz de ganar los 100 m libre en tres ediciones. Ella es...

a. Dawn Fraser (AUS)

b. Kristine Otto (RDA)

c. Missy Franklin (USA)

3. Atenas 2004 fueron los primeros Juegos Olímpicos para el atleta jamaicano Usain Bolt. ¿Con qué resultado?

a. Fue finalista en 100 y 200 m

b. Ganó oro en 4x100 m

c. Fue eliminado en series de 200 m

4. ¿Quién es la vigente campeona olímpica de tenis?

a. Mónica Puig (PUR)

b. Serena Williams (USA)

c. Simona Halep (RUM)

5. El 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. En los Juegos de Río 2016 compitió por primera vez un equipo olímpico de jóvenes refugiados, creado por el COI y formado por 10 deportistas. Participaron en tres disciplinas, que fueron...

a. Atletismo, taekwondo y tiro

b. Natación, atletismo y judo

c. Atletismo, boxeo y halterofilia

SOLUCIONES

1. Respuesta a: Alberto Braglia fue campeón olímpico de gimnasia en 1908 y 1912, edición en la que también fue oro por equipos. Entre ambos Juegos, fue 'hombre bala' en un circo. En 1932 entrenó al equipo italiano que volvió a ser campeón.

2. Respuesta a: La australiana Dawn Fraser ganó el hectómetro libre en Melbourne 1956, Roma 1960 y Tokio 1964. Sumó cinco medallas olímpicas más en otras pruebas.

3. Respuesta c: Usain Bolt llegó a Atenas 2004 como plusmarquista mundial júnior de los 200 m, pero arrastraba una lesión y fue eliminado en las series.

4. Respuesta a: La puertorriqueña Mónica Puig se proclamó campeona olímpica al ganar en la final de Río a la alemana Angelique Kerber por 6-4, 4-6 y 6-1. Ocupaba entonces el puesto 34 de la clasificación mundial.

5. Respuesta b: Los refugiados olímpicos compitieron en atletismo, natación y judo.