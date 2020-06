El PC Gaming gana más terreno en América Latina pese a los mitos de coste

Foto cedida por la empresa NVIDIA, los PC para juegos se convirtieron en una de las partes esenciales del mercado de los videojuegos y ha tomado fuerza en América Latina debido al derrumbe de los mitos que se han creado en torno a los costos y a las diferentes consolas. EFE/NVIDIA

Bogotá, 18 jun (EFE).- Los PC para juegos se convirtieron en una de las partes esenciales del mercado de los videojuegos y ha tomado fuerza en América Latina debido al derrumbe de los mitos que se han creado en torno a los costos y a las diferentes consolas.

El mercado de los videojuegos es tan variado, que permite que los miles de usuarios se adapten a las configuraciones de su preferencia, y que poco a poco las personas vayan viendo este entretenimiento como un opción para el ocio.

Según datos de la firma NewZoo, a nivel global, el PC gaming o PC para juegos o plataforma de juego tendría un 23 % de los ingresos, sólo un 5 % por debajo de las consolas.

ALGUNAS REALIDADES INICIALES

Uno de los mitos más constantes al hablar de las plataformas de juegos es el costo de los equipos, sin embargo, este es un tema que marcas como NVIDIA buscan eliminar del imaginario colectivo.

"Nosotros tenemos el concepto del PC gamer optimizado. Hay equipos de alto valor, pero para el mercado puedes encontrar un portátil para gaming desde 600 dólares", señaló a Efe Augusto Zapata, mánager de Channel & Retail de NOLA.

Por eso para iniciar en el mundo de las computadoras para videojugadores, Zapata recomienda tener en cuenta las necesidades del usuario y que lo primordial, más allá de la adquisición de una computadora completa, es tener una tarjeta de video que los lleve a una experiencia más amena.

"Es comenzar por el componente correcto, muchas personas equivocadamente comienzan por la decisión de la CPU, cuando lo más importante para un gamer es la Unidad de procesamiento Gráfico", advirtió Zapata y destacó que este punto de partida de la computadora para videojuegos brindará velocidad, rendimiento y detalle en las imágenes.

Contrario a lo que se cree, estas CPU son intuitivas y fáciles de instalar, hoy en día los niños que mejoran sus computadoras las conectan y hacen que funcionen con respecto a cada configuración del videojuego.

En el caso de NVIDIA, la tarjeta de partida, la GE FORCE GTX 1650, se conecta a la computadora y se instala mediante un controlador que se descarga de internet y que a su vez mantiene el dispositivo actualizado.

"Es una tarjeta que está hecha para hacer no solamente computadores nuevos, sino actualizar computadores antiguos", puntualizó a Efe Zapata frente a la utilidad de estos productos.

HAY VENTAJAS EN EL PC

Los gamers que ya están inmersos en el mundo de las computadoras consideran que desde sus estaciones obtienen más ganancias que en consolas tradicionales.

"Son herramientas de trabajo muy poderosas, una PC gaming ya no es como que te vas a sentar a ver tus muñequitos y vas a perder el tiempo, puedes convertirla en una estación de trabajo para que tu también estés generando material", contó a Efe "Ninja Pollo", un gamer mexicano que en su canal de Youtube "Tortilla Squad" brinda información sobre hardware y videojuegos a casi 500 mil suscriptores.

"Pollo" suma a las ventajas la personalización del entretenimiento, según él, en las consolas se tiene un aspecto definido mientras que en las PC se van acomodando al gusto y al bolsillo del usuario.

"Puedes elegir si quieres ver más fluidez en la imagen, disfrutar un juego o sumergirte por completo con un monitor 4k, hay varias opciones para que puedas elegir", dijo el mexicano frente a las variedades que ofrece una PC.

Esta posibilidad de ir armando la estación de juegos es una de las razones por la que las ventas de los PC gaming reportaron en 2019 cerca de 5.600 millones de dólares.

"La PC la puedes actualizar, porque van saliendo nuevo hardware que mejora la experiencia de juego, en cambio la consola ya tiene lo que tiene, y no va a mejorar más de lo que ya está, por eso todo el mundo elige la PC, la armas tu", comentó el argentino Gabriel Prado, conocido como "Vector", quien trasmite en tiempo real comentarios sobre videojuegos.

A estas pequeñas ventajas se suma una mayor en el tema de los videojuegos, mientras que PlayStation en la reciente presentación anunció que su PS5 tendrá tecnología de trazado de rayos, la PC lleva manejando el tema de la incidencia de la luz sobre las texturas gráficas desde años atrás.

La PC brinda la posibilidad para jugar hasta a 144 cuadros por segundo, dependiendo del monitor y la tarjeta gráfica, algo que aún no alcanzan las consolas que llegan hasta ahora a 60.