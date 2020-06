El Espanyol examina su reacción contra un Levante con moral

El jugador del Levante Erick Cabaco (i) disputa el balón con el jugador argentino del RCD Espanyol Matías Vargas (d), en el partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander. EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Barcelona, 19 jun (EFE).- El Espanyol recibe este sábado al Levante en el RCDE Stadium (14:00 horas) con el objetivo de seguir escalando puestos en la clasificación hasta conseguir la permanencia en LaLiga Santander, y se enfrenta contra un rival que se presenta en Cornellà aupado por sus dos empates consecutivos ante dos adversarios de enjundia como Valencia y Sevilla.

El cuadro blanquiazul ha firmado cuatro puntos en dos partidos: una victoria frente al Alavés y un empate contra el Getafe. El encuentro ante el Levante debe suponer un impulso anímico y un salto en la clasificación del equipo: volvió a LaLiga colista y ahora es penúltimo a tres puntos de la zona de permanencia.

El entrenador, Abelardo Fernández, dará la lista de convocados después de la sesión de trabajo, a primera hora de la tarde. La única baja segura del preparador asturiano es la del central colombiano Bernardo Espinosa, que fue expulsado en el anterior partido de la competición.

Será importante comprobar también la evolución del delantero blanquiazul Raúl de Tomás, que no entró en la anterior convocatoria debido a problemas en la rodilla. El atacante madrileño es el mayor argumento ofensivo de Abelardo y su presencia, sobre el papel, elevaría la contundencia del anfitrión.

Hasta ahora, el cuadro blanquiazul ha demostrado una actitud más sólida que antes del parón. Su juego mantiene las mismas señas de identidad: fútbol práctico, sobrio, con solidaridad entre líneas y muy atento a la seguridad defensiva. El vestuario habla de nueve finales hasta el desenlace del curso y mantiene la tensión.

El balance entre el Espanyol y el Levante en el feudo blanquiazul es claramente favorable al conjunto catalán. El cuadro granota únicamente ha vencido en una ocasión en todas sus visitas al estadio periquito, en la campaña 2011-12. El resto de encuentros se han saldado con siete victorias y cinco empates.

Mientras, el Levante buscará su primera victoria del año fuera de casa, ya que no vence como visitante desde el 14 de diciembre cuando ganó en Los Cármenes al Granada (1-2).

El entrenador del Levante, Paco López, tiene la baja por sanción de Rubén Rochina, que vio ante el Sevilla la quinta amarilla del curso, pero recupera a Roger Martí, que cumplió un partido de sanción ante el cuadro sevillano.

Tras haber realizado cinco cambios entre la primera y la segunda alineación en esta nueva liga, Paco López podría conformar su once más reconocible y Miramón y Clerc estarían en las bandas, con Vezo indiscutible en el centro de la defensa y faltaría por definir su acompañante entre Bruno y Postigo.

Con Campaña y Vukcevic asentados como pareja en el eje de la medular, la baja de Rochina podría ser cubierta por Melero o Radoja, mientras que Bardhi, tras ser suplente ante el Sevilla, volvería a la formación titular.

Para los puestos de ataque Paco López recupera a Roger, que sería titular junto a José Luis Morales, pese a que el madrileño no ha rendido al nivel mostrado cuando se detuvo la competición en marzo.

Alineaciones probables:

Espanyol: Diego López; Javi López, Calero, Cabrera, Dídac; Embarba, David López, Marc Roca, Darder; Wu Lei y Calleri.

Levante: Aitor, Miramón, Vezo, Postigo o Bruno, Clerc, Campaña, Vukcevic, Melero, Bardhi, Roger y Morales.

Árbitro: Del Cerro Grande (Çomité Madrileño).

RCDE Stadium. 14.00 horas.

----------------------------------------------------------------------------------

La clave: La composición de la defensa blanquiazul tras la baja de Bernardo.

El dato: El Levante solo ha ganado una vez en el feudo blanquiazul.

La frase: Roca: "Creemos en nosotros".

El entorno: El Espanyol ha iniciado cambios en la estructura deportiva.