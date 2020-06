El 62 % de bares ya ha reabierto pero los ingresos no crecen al mismo ritmo

Un hombre en una terraza del centro de Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta/Archivo

Madrid, 19 jun (EFE).- Más del 60 % de los bares y restaurantes de España ya ha vuelto a abrir, pero su volumen de facturación refleja una sensible caída de ventas respecto al año anterior.

Son algunas de las conclusiones de un estudio difundido este viernes por el "Observatorio de la Desescalada del sector de Bares y Restaurantes en España", que maneja datos recogidos por la patronal de empresas de distribución a establecimientos hosteleros (Fedishoreca) tras el cierre del sector provocado por la covid-19.

De acuerdo con sus cifras, a fecha de 14 de junio, el 62 % de los establecimientos hosteleros había reabierto, por encima del 50 % que se registraba una semana antes y del 40 % de finales de mayo.

Sin embargo, las ventas no crecen al mismo ritmo que las aperturas, lo que revela que hay menos ingresos: el sector ha recuperado el 52 % de la facturación que tenía en el mismo período del año anterior, frente al 46 % que lograba el 7 de junio y el 36 % a cierre de mayo.

"Varias comunidades autónomas presentan un desarrollo de negocio muy bajo", han advertido los autores del informe, quienes han explicado que según su metodología el porcentaje de aperturas y ventas "deberían coincidir a medida que se avanza en la desescalada" si el consumo en bares y restaurantes se estuviera recuperando, extremo que por el momento no se cumple.

De hecho, las cifras reflejan una correlación apenas en las primeras semanas de la desescalada, cuando el número de establecimientos operativos -entonces sólo se podía usar la terraza- era menor y por ello "al tener escasa competencia podían vender por encima de lo que les correspondería".

El desfase que observan entre ingresos y aperturas es mayor en comunidades turísticas como Andalucía o Baleares, según estas mismas fuentes, mientras que los mejores ratios se dan en Castilla y León, Murcia y País Vasco. El estudio no aporta datos de Canarias.

Además, la estadística muestra que Asturias (80 %), Andalucía (79 %) y Aragón (73 %) son las comunidades con porcentajes más altos de bares que ya han reabierto, por delante de Castilla-La Mancha (68 %) y de Navarra, Comunidad Valenciana y Galicia (las tres con un 67 %).

País Vasco y Cataluña se sitúan en la media (62 %), y a la cola se encuentran Baleares (32 %), Castilla y León (40 %), Madrid (42 %), Cantabria (46 %) y Murcia (57 %).