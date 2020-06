Deuda del Gobierno británico aumenta a más del 100% del PIB

(Bloomberg) -- La deuda del Gobierno del Reino Unido aumentó a más del 100% del producto interno bruto en mayo por primera vez desde 1963, lo que refleja una caída precipitada en la producción económica y el aumento del gasto para contrarrestar el impacto de la pandemia de coronavirus.

El endeudamiento aumentó en más de 100.000 millones de libras (US$124.000 millones) en los dos meses hasta mayo, a medida que los ingresos fiscales se desplomaron y las autoridades introdujeron un paquete de apoyo masivo para salvar empleos y mantener las empresas a flote durante el confinamiento.

La recesión que arrasa la economía afectará las finanzas públicas del Reino Unido durante varios años. Pero las cifras, publicadas el viernes, agregarán urgencia al objetivo del Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, de acelerar la recuperación levantando las restricciones restantes a medida que disminuye el nivel de infecciones.

El gasto en programas de apoyo para ayudar a las economías a resistir las medidas por el virus está dislocando los presupuestos en gran parte del mundo desarrollado. Gran Bretaña entró en la crisis en mejor forma fiscal que muchas economías. La ratio de Italia, entre los más afectados y con una enorme deuda, podría superar el 150% del PIB este año. La oficina de estadísticas de Francia dijo el viernes que su índice de deuda neta subió a casi el 92% al final del primer trimestre.

Las cifras del Reino Unido muestran que el gasto del Gobierno central aumentó casi un 50% en mayo con respecto al año anterior y los ingresos cayeron en más de un 28%, situando la deuda en 55.200 millones de libras, el mes más alto registrado.

Los inversores en bonos mostraron pocas señales de preocupación, lo que refleja que confían que el Banco de Inglaterra mantendrá los costes de préstamos en mínimos históricos. El rendimiento de bonos del Tesoro a 10 años registraba poco cambios en 0,23%.

“La mejor manera de enderezar las finanzas públicas a una base más sostenible es reabrir de manera segura nuestra economía para que las personas puedan volver a trabajar”, dijo el ministro de Economía del Reino Unido, Rishi Sunak. “Hemos establecido un plan para hacerlo de manera gradual y segura, incluida la reapertura de las calles comerciales de todo el país esta semana, a medida que iniciamos nuestra recuperación económica”.

Datos separados el viernes pusieron de relieve el largo camino por recorrer. Si bien las ventas minoristas comenzaron a recuperarse el mes pasado de su fuerte caída durante el confinamiento, siguen muy por debajo de su tendencia anterior.

Lo que dicen nuestros economistas:

“Esperamos que la economía se contraiga un 9,5% en 2020, frente a nuestro pronóstico anterior de una caída del 7%. También vemos un repunte más modesto en la actividad en 2021, con un crecimiento de la economía del 6,5%. Ello contrasta con nuestra estimación anterior del 9%”.

-Dan Hanson, economista sénior para el Reino Unido.

El déficit presupuestario en el año fiscal actual, que se estima que era de alrededor de 55.000 millones de libras cuando Sunak se hizo cargo, ahora está en camino de superar los 270.000 millones de libras, según la última encuesta de economistas del sector privado compilada por el Tesoro. Eso equivale a aproximadamente el 14% del PIB, el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial.

El coste exacto de la pandemia es tan impredecible que la Oficina de Administración de Deudas solo ha anunciado sus planes de emisión hasta finales de julio.

Nota Original:U.K. Government Debt Tops 100% of GDP for First Time Since 1963

©2020 Bloomberg L.P.