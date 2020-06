Curados del coronavirus en Africa luchan contra contra la estigmatización

Influyentes o anónimos, los curados del covid-19 en Africa comienzan luego de su tratamiento otro combate contra la negación de la enfermedad, la estigmatización de los enfermos, la ignorancia y la falta de medios.

Esto ocurre particularmente en Kinshasa donde los habitantes desafían a los equipos de prevención al grito de "corona eza te!" (no hay corona, en lengua lingala).

"Soy una experiencia viva: la enfermedad existe. Y pediré a la gente que aún tenga dudas que se cuide mucho, pues puedo confirmar que sufrí bastante", dice el caricaturista Thembo Kash.

"Creo que se debe tomar (el coronavirus) en serio, respetar las medidas barrera y seguir al pie de la letra los consejos de las autoridades sanitarias", afirma el dibujante, que en tiempo normal se dedica a estigmatizar las incoherencias de esas mismas autoridades en imágenes satíricas.

"Como muchos estaba escéptica. Como muchos, pensé que esta enfermedad se quedaría en China. y sin embargo fui víctima de esta enfermedad mortal", asegura en un video la ministra de Economía Acacia Bandubola, curada, pero que perdió a dos allegados por el covid-19.

Los sobrevivientes tienen "el deber y la misión" de sensibilizar a la población, considera, y agrega: "No estigmaticemos a los enfermos, tengamos compasión hacia quienes necesitan ayuda".

"Hay estigmatización", confirma otro curado, el periodista Dieunit Kanyinda. "Mis hijos en el barrio fueron apodados covid. Se les llamó corona. Ese es un comportamiento que impulsa a esconderse", agrega.

- "Tengo miedo" -

En Senegal, el humorista Samba Sine, alias "Kutia", espera consagrar "unos quince programas" a sensibilizar a la población cuando regrese a la televisión, lo que está previsto en dos meses.

Diagnosticado a comienzos de mayo, tuvo por primera vez en diez años que interrumpir su programa satírico cotidiano en la cadena privada TFM, en la que se burla de Donald Trump pintándose el rostro de blanco.

El humorista de 49 años pasó 20 días en reanimación, con peligro de muerte: "Había cinco personas, y cada día me anunciaban la muerte de alguien. El último día, miré a la derecha y ya no había nadie. A izquierda, nadie. Solo yo. Tuve miedo".

Protegido sin duda por su fama, no fue discriminado ("la gente ora por mi buena recuperación"). Pero "la gente salía corriendo" frente a ciertos miembros de su equipo que estaban también contaminados.

"No se debe huir de la gente, porque tarde o temprano regresaremos a la sociedad y estaremos juntos", considera y denuncia el "racismo médico".

En Sudáfrica, país africano más afectado por la enfermedad (más de 76.000 casos), compartieron experiencias.

"Cuatro de entre nosotros tuvimos la enfermedad en el trabajo", dice Christine, analista de 28 años, que hace parte de los 250 primeros casos, con su compañero Dawie, 30 años.

"Tenemos sesiones semanales desde la casa por visioconferencia en la aplicación Teams para hablar con nuestros colegas a propósito de la enfermedad y responder a las preguntas", agrega la joven, que como su compañero perdió el 30% de su capacidad pulmonar.

Ambos lamentan no haber ido al médico cuando se enfermaron. "Nos aconsejaron no ir al hospital, para no propagar el virus. Parece que fue un mal consejo", dice Dawie, abogado.

Megan, de 35 años, originario de Ciudad del Cabo, lanzó en marzo en las redes sociales una cuenta, que es como un "Guía del enfermo de Covid-19".

La joven, que no quiso dar su apellido, cuenta su experiencia de ex paciente y da consejos. También lanzó una iniciativa para ayudar a los más pobres a evitar la propagación del virus.

"El proyecto se llama +manos brillantes+ y tiene como objetivo la entrega de 10.000 jabones a 20.000 personas cada semana", indica, y pide hacer donaciones.

bmb-siu-bd/st/eg/zm