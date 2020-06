¿Cuál pandemia? Colombianos compran durante día sin IVA en medio de cuarentena por coronavirus

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ, 19 jun (Reuters) - Cientos de miles de colombianos desafiaron el viernes largas filas para aprovechar el primer día de exención del impuesto a las ventas o IVA, incluso en medio de una cuarentena por la pandemia de coronavirus que ha confirmado casi 10.000 nuevos contagiados solo en cinco días.

El país andino ha estado confinado desde finales de marzo. Si bien se han levantado ciertas restricciones, la cuarentena se extenderá hasta el 1 de julio.

El presidente Iván Duque anunció a finales del año pasado tres días libres del IVA para 2020 -que corresponde a una tarifa de 19% en la mayoría del comercio-, antes de que la economía fuera golpeada por los choques simultáneos de una caída de los precios del petróleo y la pandemia de COVID-19.

Duque elogió la iniciativa como una forma para impulsar el alicaído consumo en medio del aumento del desempleo y la contracción económica, que alcanzó un récord de 20,06% en abril, incluso cuando algunas ciudades aplicaron restricciones que solo permitían la salida de algunas personas.

Colombia registra más de 60.200 casos confirmados de coronavirus y más de 1.900 muertes, pero la gente salió de manera masiva a visitar las tiendas a pesar del temor al contagio.

"Entre mis hermanos le regalamos un televisor a mi 'papi' del día del padre", dijo Nancy Osorio, de 43 años, quien esperó fuera del hipermercado Alkosto durante más de dos horas.

El gobierno ha alentado a las personas a utilizar el comercio electrónico para evitar las multitudes, pero Osorio dijo que no sabía cómo comprar en línea.

Según datos iniciales, las ventas aumentaban durante el día al menos cinco veces en comparación con un día normal durante la cuarentena y subían un 30% contra los niveles observados antes de que comenzara el cierre, dijo el gobierno en un comunicado.

Pablo Ballén, de 22 años, compró un televisor de 70 pulgadas por cerca de 130 dólares menos que cuando adquirió uno en el Black Friday el año pasado.

"Vine personalmente porque las páginas online están todas caídas", dijo. "Hay un descuento considerable".

Aunque los cientos de personas que esperaban en la tienda usaban mascarillas, muchos no pudieron conservar el distanciamiento social. Otro almacén Alkosto en Bogotá fue cerrado por funcionarios por no llevar a cabo el control de multitudes.

"Una de las condiciones para que esto salga como se espera es que las personas también implementen sus medias de autoprotección y autocuidado", dijo a Reuters Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.

"Mira, tu vida no vale 500.000 pesos(unos 113 dólares)", dijo el comprador Franklin López, de 45 años. "Pero no hay suficiente dinero para no aprovechar hoy". (Reporte de Oliver Griffin, Andrés Rojas y Camilo Cohecha, Traducido por Nelson Bocanegra, Editado por Manuel Farías)