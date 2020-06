Colombia podría recortar tasas aun más: Codirectora BanRep

(Bloomberg) -- Colombia podría recortar su tasa real por debajo de la tasa de inflación ante la caída “realmente brutal” en la economía, según un miembro de la junta directiva del Banco de la República.

La tasa de interés real, o ajustada por la inflación, ya es ligeramente negativa, pero la codirectora del banco central colombiano, Ana Fernanda Maiguashca, dijo que podría bajar aún más.

“El 0% real es una barrera psicológica, no tiene por qué ser ese el piso”, dijo Maiguashca el jueves en una conferencia organizada por Credicorp Capital.

Desde el golpe de la pandemia de coronavirus, Colombia ha reducido su tasa de interés de referencia en 1,5 puntos porcentuales a un mínimo histórico de 2,75%. Si la junta directiva encuentra espacio adicional para reducir la tasa, lo usará, dijo Maiguashca.

Las ventas minoristas cayeron en más de 40% en abril, y el Gobierno pronostica la recesión más profunda este año desde que comenzaron los registros en 1905. Además del impacto sobre la demanda, la caída de la inversión y la aversión al riesgo deben haber afectado la capacidad de la economía o la tasa de crecimiento potencial, dijo Maiguashca.

Hasta el momento, Colombia ha tenido muchas menos infecciones por covid-19 que vecinos como Brasil, Perú y Chile, pero las cuarentenas para frenar el virus han causado la pérdida de millones de empleos.

La inflación anual se desaceleró a 2,85% el mes pasado, y los analistas encuestados por el banco esperan que disminuya a 2,2% para fines de este año. Maiguashca dijo que estaba sorprendida de que las expectativas de inflación no hayan caído más rápido, dada la gravedad del impacto.

Nota Original:Central Banker Says Colombian Real Rates Could Drop Below Zero

©2020 Bloomberg L.P.