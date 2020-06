Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- China accede a aumentar las compras; conversaciones sobre estímulo en Europa, y hoy es un día especial en la bolsa de EE.UU.

Aumentar las compras

Las relaciones con China parecen haberse convertido en una especie de patata caliente política recientemente. No obstante, las conversaciones sobre el comercio entre las dos mayores economías del mundo esta semana en Hawái parecen haber dado algunos frutos. El Gobierno chino ha pedido a los compradores agrícolas estatales que hagan el máximo esfuerzo para cumplir con las condiciones del acuerdo comercial de fase uno, según una persona familiarizada con el asunto. Debido a las medidas de cierre por el virus, las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de la nación asiática solo habían alcanzado en los primeros cuatro meses del año el 13% del objetivo para 2020, por lo que al aceptar el cumplimiento del compromiso, Pekín se verá obligado a acelerar las importaciones.

Estímulo

Los líderes de la Unión Europea se reúnen hoy para comenzar las negociaciones sobre un plan de 750.000 millones de euros (US$ 840.000 millones) para ayudar a sus economías a recuperarse del impacto de coronavirus. No se espera un acuerdo definitivo hasta la próxima cumbre de líderes en julio. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió que la calma reciente en los mercados se debe a que los inversores están contabilizando los estímulos del Gobierno, y que el hecho de no llegar a un acuerdo podría resultar en un cambio en el ánimo de los mercados. Hablando de ánimo en los mercados, continúa la preocupación sobre el aumento importante de casos en Texas, California, Arizona y Florida.

‘Embrujo cuádruple’

Un mes de negociación muy activo podría atravesar hoy una de sus sesiones más inciertas, ya que las opciones sobre futuros e índices expiran en un evento trimestral conocido como “día de embrujo cuádruple”. Si bien normalmente esto resulta en grandes volúmenes a la apertura y al cierre de la sesión, pueden darse grandes cambios de precios en cualquier momento del día. Se prevé que expiren opciones de S&P 500 por unos US$1,8 billones, lo que lo convierte en el tercer mayor evento de expiración registrado, excluyendo diciembre, según datos compilados por Goldman Sachs Group Inc.

Mercados en alza

Las buenas noticias comerciales entre China y EE.UU. y el inicio de las conversaciones de estímulo en Europa están ayudando a impulsar los mercados de valores. El índice MSCI Asia-Pacífico sumó un 0,3%, mientras que el Topix de Japón terminó la sesión sin cambios. En Europa, el índice Stoxx 600 subió un 1% a las 5:50 am, hora de Nueva York, y todos los sectores excepto uno brillaban en verde. Los futuros del S&P 500 indicaban un fuerte inicio de la sesión, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,72% y el petróleo cotizaba a más de US$40 por barril.

También hoy...

Posiblemente el mayor evento de hoy sea la audiencia en el tribunal federal de Washington sobre la solicitud del Gobierno de bloquear la publicación del libro de John Bolton. El saldo de la cuenta corriente del primer trimestre de EE.UU. y las ventas minoristas canadienses de abril se publican a las 8:30 am. El presidente de la Fed, Jerome Powell; la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester; la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly; el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, y el presidente de supervisión de la Fed, Randal Quarles, hablarán hoy en diversos eventos. El recuento de Baker Hughes sale a la 1:00 pm.

Nota Original:Five Things You Need to Know to Start Your Day

©2020 Bloomberg L.P.