China acelerará compras agrícolas de EEUU tras reunión en Hawái

(Bloomberg) -- China prevé acelerar las compras de productos agrícolas estadounidenses para cumplir con el acuerdo comercial de fase uno con Estados Unidos tras las conversaciones en Hawái esta semana.

El principal importador mundial de soja tiene la intención de aumentar la compra de todo tipo de productos, tales como soja, maíz y etanol, tras el retraso de las compras debido a los trastornos por el coronavirus, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto, que pidieron que no se revelara su identidad porque la información es privada.

Otra persona dijo que el Gobierno chino ha pedido a los compradores agrícolas estatales que hagan todos los esfuerzos para cumplir con el acuerdo de fase uno. Ningún representante del ministerio de Comercio respondió a un fax en busca de comentarios.

El plan ofrece un respiro a los mercados preocupados por los trastornos al comercio después de que los países intercambiaran ataques por distintos asuntos como el origen del coronavirus hasta la nueva legislación de seguridad en Hong Kong. Los futuros de renta variable de EE.UU., el Euro Stoxx 50, la soja en Chicago y el yuan ampliaron las ganancias.

El jueves, el secretario de estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, dijo que el principal cargo de política exterior de China se comprometió a cumplir con todos los compromisos de su país en virtud del acuerdo comercial.

“Durante mi reunión con el miembro del Politburó del PCCh, Yang Jiechi, este se comprometió a complir y honrar todas las obligaciones de la Fase 1 del acuerdo comercial entre nuestros dos países”, dijo Pompeo en un tuit el jueves, usando el acrónimo del partido comunista chino.

Pompeo no ofreció detalles más allá del tuit, pero esa fue la primera noticia significativa de la reunión secreta con Yang en la Base de la Fuerza Aérea Hickam en Hawái el miércoles. Todavía no está claro cómo surgió la reunión o quién la solicitó. Ambos países han dicho que la otra parte inició el proceso.

China se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses por valor de US$36.500 millones según el acuerdo de la fase uno, frente a los US$24.000 millones en 2017, antes de la guerra comercial.

Sin embargo, China compró solo US$4.650 millones en los primeros cuatro meses del año, según muestran datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La cifra representa solamente el 13% del objetivo establecido en el acuerdo comercial y casi un 40% inferior a las compras en el mismo período en 2017.

China había pedido a los compradores estatales que suspendieran algunas compras de productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, según informó Bloomberg News a principios de este mes. Sin embargo, los importadores chinos continuaron aumentando las compras de soja estadounidense, recibiendo 2,2 millones de toneladas métricas de semillas oleaginosas en el período de dos semanas que terminó el 11 de junio, según datos del USDA.

Nota Original:China to Accelerate U.S. Farm Purchases After Hawaii Talks (1)

