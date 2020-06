Apple vuelve a cerrar tiendas en EE.UU. por casos de covid-19

(Bloomberg) -- Apple Inc. está cerrando temporalmente algunas de sus tiendas minoristas en Estados Unidos luego de que los casos de covid-19 aumentaran en algunas áreas del país.

Los cierres afectarán a 11 tiendas en Florida, Arizona, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

“Debido a las condiciones actuales del covid-19 en algunas de las comunidades a las que atendemos, estamos cerrando temporalmente las tiendas en estas áreas”, dijo un portavoz de Apple en un comunicado. “Tomamos esta decisión con mucha precaución mientras monitoreamos de cerca la situación y esperamos que nuestros equipos y clientes regresen lo antes posible”. Las acciones de Apple cayeron debido a las noticias.

Antes de la decisión del viernes, Apple había reabierto la mayoría de sus tiendas en EE.UU., incluidas muchas tiendas en los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles.

La pandemia mundial de coronavirus se está acelerando, con un récord de 150.000 casos reportados el jueves, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Los casos se han disparado recientemente en algunos estados de EE.UU., incluidos Florida, Carolina del Norte, Oklahoma, California, Texas y Arizona, lo que llevó a los gobiernos locales a considerar nuevas medidas.

En marzo, Apple había cerrado todas sus tiendas fuera de China para ayudar a frenar la propagación del covid-19. Sus tiendas reabiertas se dividieron en categorías de compras en la tienda, servicio de entrega en el auto o compras solo con cita previa. Apple también ha exigido a los clientes que sigan una lista de verificación de salud, practiquen el distanciamiento social y usen tapabocas mientras estén en la tienda.

Nota Original:Apple to Close Some U.S. Stores Again as Covid-19 Spikes (1)

