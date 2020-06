Alex Zanardi, "muy grave" tras sufrir lesiones graves en la cabeza en un accidente

Imagen de archivo del expiloto de Fórmula Uno y dos veces campeón de Champ Car Alex Zanardi durante entrenamientos libres en la pista de Monza el 18 de octubre de 2003. REUTERS/Giampiero Sposito

Por Angelo Amante

ROMA, 19 jun (Reuters) - El expiloto de Fórmula Uno y dos veces campeón de Champ Car Alex Zanardi fue operado el viernes por unas lesiones graves en la cabeza después de verse involucrado en un accidente de tráfico mientras practicaba en su bicicleta de mano en Italia.

El hospital de Santa Maria alle Scotte de Siena dijo en un comunicado que el italiano de 53 años, que perdió ambas piernas y casi su vida en un accidente en la categoría Champ Car en 2001 en Alemania, estaba en una condición "muy grave".

"La intervención neuroquirúrgica y maxilofacial a la que fue sometido el deportista comenzó poco después de las 7 pm y terminó poco antes de las 10 pm", reveló. "El paciente fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos con un pronóstico confidencial".

La agencia de noticias italiana ANSA informó, según fuentes, que el accidente involucró a un camión en una carretera cerca de la ciudad de Pienza, al sureste de Siena.

El hospital dijo que el cuatro veces medallista de oro de ciclismo paralímpico fue trasladado a Siena en una ambulancia aérea. La cadena de televisión Sky Italia informó que Zanardi estaba compitiendo en la carrera de ruta 'Obiettivo Tricolore' para atletas paralímpicos italianos.

Zanardi es una figura inspiradora en el mundo del automovilismo y del deporte paralímpico, el cual volvió a competir con una sonrisa después de la lesión que cambió su vida.

"Nunca te has rendido y con tu fortaleza extraordinaria has superado mil dificultades", dijo el primer ministro italiano Giuseppe Conte en Twitter. "Vamos, Alex Zanardi, no te rindas. Toda Italia está contigo".

(Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Rodrigo Charme)