Aeroméxico analiza solicitud de bancarrota en EE.UU.

(Bloomberg) -- Grupo Aeroméxico SAB está considerando una declaración de bancarrota bajo el Capítulo 11 en EE.UU., ya que la pandemia de coronavirus asola la industria de las aerolíneas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

La aerolínea mexicana está sopesando sus opciones y no se ha tomado una decisión final, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas. Aeroméxico está siendo asesorada por White & Case LLP y Citigroup Inc., según el columnista de negocios Darío Celis, quien informó la posible solicitud el viernes temprano.

Una bancarrota de Aeroméxico sería la tercera en seis semanas para una importante aerolínea latinoamericana, después de que Latam Airlines Group SA y Avianca Holdings SA buscaran protección judicial. El tráfico de pasajeros en la región cayó 96% en abril en medio de la pandemia, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Pero a diferencia de Estados Unidos y Europa, los gobiernos latinoamericanos no se han apresurado a rescatar a las aerolíneas.

Aeroméxico cayó 5% a 6,63 pesos a las 10:47 a.m. en Ciudad de México y los bonos de la compañía se desplomaron.

