Venezuela reforzará lucha contra el virus tras récord de casos

(Bloomberg) -- El presidente Nicolás Maduro anunció que planea implementar nuevas medidas para contrarrestar la pandemia de coronavirus en Venezuela luego de que el número diario de casos alcanzara un nuevo máximo el miércoles.

“Es el día más amargo”, dijo Maduro en la televisión estatal al informar 236 nuevos casos de covid-19, para un total de 3.386, y una nueva muerte, las que suman 28. Dijo que se anunciarían nuevas medidas de protección en los próximos días, sin proporcionar detalles específicos.

El sistema de salud de Venezuela no está preparado para lidiar con el virus, y los hospitales carecen incluso de los suministros más básicos, como agua corriente y jabón. El Gobierno decidió reducir las restricciones la semana pasada después de tres meses de confinamiento, permitiendo que centros comerciales y otros negocios abrieran sus puertas.

Maduro dijo que los migrantes que regresan de Colombia y Brasil cruzando ilegalmente la frontera son los principales responsables del aumento de los contagios. Llamó a todos los ciudadanos a denunciar a cualquier persona que regrese a Venezuela a través de cruces ilegales.

