Valverde se lleva el duelo de uruguayos en el Madrid-Valencia

El centrocampista del Real Madrid Valverde (i) pelea un balón con Gayá, del Valencia, durante el partido de Liga en Primera División que disputaron esta noche en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 19 jun (EFE).- El partido entre Real Madrid y Valencia enfrentó a dos jóvenes futbolistas llamados a liderar la selección uruguaya como son Fede Valverde y Maxi Gómez y fue el primero quien se llevó la victoria gracias al doblete del francés Karim Benzema y a un tanto del español Marco Asensio.

Un partido en el que ‘el pajarito’ estuvo algo desaparecido por su posición en el campo, sobre todo en la primera mitad. El galo Zinedine Zidane optó por jugar con un 4-4-2 en el que el charrúa partió por banda derecha, donde se mantuvo algo aislado, confinado, y fuera de ese juego que tanto le gusta de ida y vuelta.

Valverde intentó influir en el juego de su equipo con diagonales hacia adentro hasta que en la segunda mitad centró algo su posición, haciendo el equipo más estrecho favoreciendo las subidas de Dani Carvajal, y desde ahí se animó a disparar a puerta en el minuto 57, con un golpeo fuerte, seco, que le costó atajar al guardameta holandés Jasper Cillesen.

Setenta y tres minutos disputó en este segundo encuentro tras la reanudación del fútbol en España y el centrocampista sigue siendo talismán en Liga. Las únicas derrotas del Madrid en la competición doméstica han llegado sin Valverde en la alineación titular; todas fueras de casa. Frente a Mallorca y Levante por 1-0 y Betis (2-1).

Su compatriota Maxi no tuvo tanta suerte. Fue el faro del Valencia en ataque durante los 59 minutos que estuvo sobre el césped del estadio Alfredo Di Stéfano, tres más que en el primer partido tras la vuelta de LaLiga Santander para el conjunto valenciano, frente al Levante (1-1).

No pudo anotar, pero dejó detalles de los grandes recursos que atesora el charrúa. En el minuto 10, un reverso suyo en el centro del campo junto con un pase filtrado a la espalda de los defensas dejó a su compañero en ataque, el hispano-brasileño Rodrigo Moreno, solo en mano a mano con el belga Thibaut Courtois, pero su disparo se marcó al palo izquierdo de la portería.

Maxi sirvió otro gran balón al español Ferran Torres en el minuto 45 tras proteger el balón de espaldas dentro de la portería, pero este no acertó a rematar. Dos acciones que pudieron cambiar el devenir del partido, pero no fue así y el Valencia se marchó con una derrota por tres goles a cero.

El técnico valencianista Albert Celades decidió sustituir a Maxi Gómez a falta de 31 minutos para el final del choque en lo que parecía un cambio natural, ya que el uruguayo se ha recuperado recientemente de una fractura en un dedo del pie de la que fue operado el pasado 3 de marzo, pero Rodrigo apuntó al final del partido que cree que su compañero salió “tocado” del encuentro.