Trump dice que el proceso para tratar el tema de los "Dreamers" debe comenzar de nuevo

WASHINGTON, 18 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se requiere una solución legal para abordar el tema de los cientos de miles de inmigrantes conocidos como "Dreamers", luego de que el máximo tribunal del país bloqueó los esfuerzos del mandatario para poner fin a sus protecciones.

"Estoy pidiendo una solución legal para el DACA, no política, consistente con el estado de derecho. La Corte Suprema no está dispuesta a darnos una, así que ahora tenemos que comenzar este proceso nuevamente", tuiteó Trump, que no dio otros detalles sobre cómo planeaba proceder. (Reporte de Susan Heavey. Editado en español por Rodrigo Charme)