Trump alerta que la disociación de la economía de EE.UU. de la China aún es una opción

El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en una mesa de trabajo con gobernadores en la que tratan la reapertura económica, este 18 de junio de 2020. EFE/Chris Kelponis

Washington, 18 jun. (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que la disociación económica completa de su país respecto a China sigue siendo una opción, tras el aumento de la tensión en los últimos meses entre ambos países por la pandemia de coronavirus.

"No fue culpa del embajador Lighthizer (ayer en el Comité) en lo que a lo mejor no fui claro, pero EE.UU. ciertamente mantiene una opción política, bajo varias condiciones, de un desacoplamiento completo respecto a China. ¡Gracias!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario se refería a la comparecencia del miércoles del representante de Comercio Exterior de EE.UU., Robert Lighthizer, ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja del país, donde el responsable descartó una posible disociación.

"¿Que si pienso si ahora pueden sentarse y desacoplar la economía de EE.UU. de la economía china ahora?", se preguntó Lighizer, según recogieron medios locales.

"Esa fue una opción política hace años -agregó-, pero no creo que esa una política o una opción política en este punto. Creo que verán una vuelta de las cadenas de suministro como resultado de la política de EE.UU".

El responsable de Comercio estadounidense manifestó su esperanza de que China cumpla con el acuerdo comercial alcanzado con su país en diciembre, ya que "han indicado que lo harán".

En 2018, China y EE.UU. se embarcaron en una guerra comercial que llevó a la imposición mutua de aranceles, aunque en diciembre de 2019 llegaron a un principio de acuerdo, que permitió que ambos países disfrutaran de unos meses de aparente cordialidad, hasta que la tensión volvió a elevarse por la pandemia de coronavirus, de la que Trump culpa a China.

De hecho, el presidente llegó a afirmar en abril que el pacto comercial era algo "secundario" comparado con el coronavirus y amenazó a China con aranceles.

Además, aseguró haber visto pruebas que le permitían afirmar con un alto grado de confianza que el nuevo coronavirus se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan, algo que China niega.

En mayo, Trump anunció la "ruptura" de la relación de su país con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en medio de la pandemia por lo que considera el "sesgo" del organismo en favor de China y una mala gestión de la crisis sanitaria, y ordenó a su Gobierno reducir al mínimo el trato preferencial que da a Hong Kong, en plena escalada de las tensiones.