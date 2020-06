Setién: "Suárez todavía no está para jugar todo el encuentro"

El delantero argentino del FC Barcelona Leo Messi (2d) celebra su gol con el uruguayo Luis Suárez (d) durante el partido de la jornada 28 de LaLiga. EFE/JuanJo Martín

Barcelona, 18 jun (EFE).- El entrenador del Barcelona, Quique Setién, reconoció este jueves que el uruguayo Luis Suárez todavía no está en condiciones de jugar un partido completo y que, por ahora, deberán ir gestionando sus minutos sobre el terreno de juego.

"Los partidos van muy seguidos y todavía no está para jugar todo el encuentro. Hablaremos y veremos si sale de inicio o bien juega después unos minutos", expresó Setién en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla de este viernes (22:00 horas).

El técnico azulgrana también valoró las bajas de última hora del central Sergio Roberto, que sufre una fisura costal, y del centrocampista Frenkie De Jong, que tiene una sobrecarga en el gemelo de la pierna derecha.

"Ha sido una pena porque no esperábamos perderlo. Veremos cómo evoluciona y en la medida que pueda aguntar el dolor se irá incorporando. No tenemos fecha concreta, si será un partido o dos", comentó en relación a la lesión de Roberto.

Sobre el holandés, Setién expresó su deseo de que las molestias queden en "una anécdota" y recordó que su prioridad es que los jugadores se pierdan un partido si notan molestias antes de seguir jugando y agravar la lesión.

De cara a la visita al estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador cántabro aseguró que será un partido difícil del que saldrán con "un impulso muy positivo" en el caso de llevarse la victoria.

Setién mostró plena confianza en la plantilla y explicó que la clave ahora es trabajar "partido a partido" para mantener el liderato, ya que, "afortunadamente", dependen de ellos mismos para levantar el campeonato liguero.

"Creo que el equipo es capaz de ganar todos los partidos que restan aunque es muy difícil. Llevamos seis goles a favor y cero en contra y la perspectiva es buena, la mejor respecto a los rivales", destacó Setién.