Ronaldo: "Suárez y Cavani son dos grandes delanteros"

El presidente brasileño del Real Valladolid Club de Fútbol Ronaldo Nazario.- EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 18 jun (EFE).- El ex jugador internacional brasileño Ronaldo Nazario destacó la figura de los atacantes uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani, a quienes definió como 'dos grandes delanteros'.

"Suárez y Cavani son otros dos grandes delanteros, siguen en la actividad y marcando muchos goles. Suárez acaba de volver de la lesión y tiene muy buena pinta de cara a este fin de temporada y a las siguientes. Con Cavani no sabemos qué va a pasar. Va a estar en el mercado, a ver dónde va. Le deseo suerte", dijo.

Ronaldo, que protagonizó una rueda de prensa organizada por el Banco Santander, habló también de Álvaro Recoba, con quien coincidió en el Inter de Milán: "El 'chino' es un jugador increíble. Estuvo muchos años conmigo y disfrutamos muchísimo juntos. Sorprendió al mundo pero no a mi, que le conocía de los entrenamientos. Su zurda encantó a todos. Es un gran amigo, espero verle muy pronto".