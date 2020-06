Ronaldo: "Para mi Zamorano ha sido el mejor jugador chileno de la historia"

El presidente brasileño del Real Valladolid Club de Fútbol Ronaldo Nazario.- EFE/Emilio Naranjo/Archivo

Madrid, 18 jun (EFE).- Ronaldo Nazario, ex internacional brasileño y ex jugador entre otros del Real Madrid o el Barcelona, ha afirado que para él Iván Zamorano es el mejor jugador chileno de la historia.

"El mejor chileno con el que he estado es Zamorano. Estuvimos mucho tiempo juntos en el Inter. Para mi ha sido el mejor chileno de la historia", ha opinado durante una rueda de prensa organizada por el Banco Santander.

Del centrocampista Arturo Vidal comentó: "Es un gran jugador que jugaría en cualquier equipo del mundo. No es titular absoluto en el Barcelona pero cuando entra marca, tiene una intensidad increíble. Es un gran jugador y lo seguirá siendo".

Asimismo se refirió a la figura del atacante Alexis Sánchez y bromeó con la posibilidad de que algún día pueda jugar en el Real Valladolid, club del que es presidente: "Yo creo que Alexis ha triunfado donde ha ido. Tiene muchísima calidad y si no triunfa en el Inter tiene abiertas las puertas del Valladolid para que venga y esté con nosotros".