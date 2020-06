Ronaldo: "La prioridad absoluta en el Real Valladolid es la Ciudad Deportiva"

El exjugador de FC Barcelona y Real Madrid y actual presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario Lima. EFE/ David Fernández/Archivo

Madrid, 18 jun (EFE).- Ronaldo Nazario, presidente del Real Valladolid, habló acerca de la Ciudad Deportiva que planea construir el club y la definió como la prioridad de este junto a la permanencia en LaLiga Santander.

"Estamos a 'full' con el proyecto del Valladolid. La prioridad absoluta es la Ciudad Deportiva. No podemos olvidarnos de la necesidad de mantenernos en Primera, que es fundamental para nuestro proyecto. Creemos que vamos a empezar las obras en septiembre pese al problema de la crisis", declaró.

"Llevamos meses negociando el estadio porque creemos que en propiedad nuestra puede cambiarnos también el futuro, podemos generar muchísimos más ingresos y mejorar la experiencia del aficionado en los días de partido y durante la semana. Creemos que puede ser una zona nueva para la ciudad donde la gente pueda disfrutar de bastante ocio", completó

El ex futbolista, que participó en una rueda de prensa organizada por el Banco Santander, analizó también la opción de invertir en baloncesto: "La idea del baloncesto nos gusta. Estamos hablando con ellos y si no hay ningún problema, creo que al final llegaremos a un acuerdo".

Preguntado acerca de si desea el regreso de los aficionados a los campos, expresó: "Estamos interesados en que vuelva el público cuanto antes pero lo más importante ahora es la seguridad de todos. El aforo reducido nos pondría un problema muy gordo. Tenemos 20.000 abonados... ¿cómo vamos a elegir quiénes entran y quiénes no?".

"Tenemos un problema y tendríamos que pensarlo. Queremos que vuelva la gente pero en primer lugar tenemos que asegurarnos de que vamos a estar todos seguros. Vamos a ver qué deciden las autoridades y LaLiga", declaró.

Asimismo mostró su deseo de que pueda continuar en el club el delantero Enes Ünal: "Ojalá podamos contar con él un año más pero yo creo que es bastante complicado. Es muy importante para nosotros, nos gustaría mucho contar con él. Ahora tiene que volver a su equipo. No depende de nosotros pero haremos un gran esfuerzo para seguir contando con él y con sus goles".

Otro nombre propio fue el de Matheus Fernandes: "Estamos encantados con él. Es un chico joven que se ha adaptado muy bien a nosotros. Parece ser que regresará al Barcelona pero seguro tendrá minutos con nosotros hasta el final de liga".

En cuanto a cómo ha vivido el retorno de la competición, indicó: "Echaba de menos el sufrimiento de los partidos. Ahora mismo estamos en una situación cómoda pero esto no acabado, quedan muchos puntos en juego. Ayer empatamos de milagro porque no jugamos un buen partido. El Celta jugó un partidazo, controló de principio a fin".