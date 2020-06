RBC dice que Shopify podría llegar a US$1.000 en racha alcista

(Bloomberg) -- La acción de Shopify Inc. protagoniza una racha alcista últimamente. La compañía registró un impulso por la demanda de comercio electrónico debido a la pandemia, pero las acciones aún tienen margen para nuevas alzas, según RBC Capital Markets.

La pandemia “ha impulsado la adopción del comercio electrónico” y ha expandido el mercado total de la compañía, escribió el analista Mark Mahaney, quien reiteró su recomendación de “supera al mercado” y elevó el precio objetivo de la compañía a US$1.000 desde los US$825. El mes pasado, Baird pronosticó “un cambio de al menos US$200.000 millones en el gasto anual en EE.UU. de canales no digitales a canales en línea” por la pandemia, que provocó el cierre de tiendas físicas.

Spotify ha ganado más de un 150% en bolsa desde un mínimo de marzo, y el nuevo objetivo implica un alza adicional de más del 20%. El título se apreció un 1,6% en la jornada previa a la negociación del jueves.

Además de las tendencias positivas de la demanda, las ganancias recientes también se produjeron después de que Shopify se asociase con Walmart Inc.

Este objetivo más alto de RBC es solo la señal más reciente del creciente optimismo en Wall Street. A principios de esta semana, Piper Sandler mejoró su pronóstico para la acción y también citó una visión más optimista respecto a las tendencias del comercio electrónico.

