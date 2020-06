Petrobras estudia el "teletrabajo permanente" para su personal administrativo

Petrobras, de control estatal, pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, adoptó en marzo el trabajo desde casa para la inmensa mayoría de su personal administrativo con motivo de la crisis del coronavirus. EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Sao Paulo, 17 jun (EFE).- La petrolera estatal brasileña Petrobras estudia implementar un modelo de "teletrabajo permanente" para sus alrededor de 20.000 trabajadores del sector administrativo, de los que espera que se sumen a la iniciativa la mitad de ellos, informó este miércoles la empresa.

"Las condiciones aún están siendo elaboradas, pero el objetivo es ofrecer al empleado la opción de actuar remotamente hasta tres días por semana, mediante análisis de gestión", señaló Petrobras en un comunicado.

El programa de teletrabajo será "voluntario", aunque la compañía prevé una adhesión de "cerca del 50 % de los trabajadores" de la división administrativa, que se estima que cuenta con unos 20.000 empleados.

"No hay una fecha definida para su implementación, pues el modelo aún está en estudio y su adopción ocurrirá tras la conclusión de la fase de transición", indicó la petrolera.

Petrobras, de control estatal, pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid, adoptó en marzo el trabajo desde casa para la inmensa mayoría de su personal administrativo con motivo de la crisis del coronavirus.

Según el último balance del Ministerio de Salud, la pandemia ya ha causado 46.510 muertes y 955.377 contagios en Brasil, segundo país más castigado por la enfermedad después de Estados Unidos, y aún no ha llegado a su pico, lo que está previsto que ocurra entre este mes y el siguiente.

La medida, en principio, no incluye al personal que trabaja en las refinerías o en los campos petrolíferos.

La petrolera registró en el primer trimestre de este año pérdidas por 48.523 millones de reales (hoy 9.225 millones de dólares), un valor muy superior a las ganancias récord que obtuvo en todo 2019 (40.137 millones de reales o unos 7.630 millones de dólares).