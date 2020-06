Ocho países americanos registran el mayor número de muertes por habitante

Los casos globales superaron la barrera de los ocho millones, mientras que los fallecidos ascienden a 440.290 y Estados Unidos, Brasil, Rusia e India se mantienen, en este orden, como los territorios con más contagios. EFE/Luis Torres/Archivo

Redacción Internacional, 17 jun (EFE).- EE.UU., Ecuador, Canadá, Perú y Brasil se encuentran entre los países del mundo con más muertos por cada 100.000 habitantes, mientras el continente ya suma casi la mitad de los decesos por coronavirus en todo el planeta con 208.989 y la cifra de contagios ya supera los 4 millones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América se reportaron 115,527 casos adicionales y 3,436 muertes en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3 % en los contagios y un aumento relativo del 2 % en los decesos, en comparación con el día anterior.

Los casos globales superaron la barrera de los ocho millones, mientras que los fallecidos ascienden a 440.290 y Estados Unidos, Brasil, Rusia e India se mantienen, en este orden, como los territorios con más contagios.

Según los datos de la Universidad Johns Hopkins, ocho países del continente marcan números rojos, con EE.UU. a la cabeza con 35,75 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido por Ecuador en el puesto 12 del mundo con 23,24; Canadá en el 14 con 22,32; Perú en el 15 con 22,06; Brasil en el 16 con 21,60; Chile en el 18 con 18,06; México en el 20 con 14,51 y Panamá que llegó al puesto 23 con 10,94.

MENOR CRECIMIENTO DE CASOS EN BRASIL

En el caso de Brasil, que ocupa el segundo puesto con más casos y más contagios en el mundo, la OMS destacó que el brote de COVID-19 se ha estabilizado con un menor crecimiento en nuevos contagios diarios, pero que es pronto para concluir que se haya llegado al pico de la enfermedad.

El gigante suramericano sumó este miércoles 1.269 muertes que elevan el total de fallecidos a 46.510 y los casos llegan a 955.377.

En la jornada también se confirmó que el cacique Paulo Paiakan, un importante líder indígena brasileño de la década de los años ochenta, falleció por COVID-19 en un hospital de Redenção, en el sur del estado amazónico de Pará (norte), donde el coronavirus sigue avanzando con fuerza.

EL PRIMER PRESIDENTE CONTAGIADO DE LA REGIÓN

El mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, fue diagnosticado este miércoles con "neumonía", luego de que se anunciara que es el primer jefe de Estado de la región positivo para COVID-19.

En aislamiento forzado, el presidente Hernández, que atiende sus deberes vía teletrabajo desde el Hospital Militar, comparte enfermedad con su esposa Ana García. El país centroamericano sufre ya la pérdida de 330 personas y 9.656 contagiados.

PERÚ SUPERA A ITALIA

Perú desplazó este miércoles a Italia en número de casos de COVID-19, con 240.908 contagios, y se convirtió en el séptimo país en el mundo con mayor incidencia de la pandemia, a pesar de estar en cuarentena por más de 90 días, mientras los muertos ya suman 7.257.

El estado de emergencia está vigente en Perú y se extiende hasta el 30 de junio, pero el Ejecutivo ha adelantado el reinicio de actividades económicas y centros comerciales debido al colapso de su economía y al alto número de personas circulando por las calles en la busca de ingresos.

EN ARGENTINA, TAMBIÉN SUFREN LOS POLÍTICOS

En Argentina, el contagio de COVID-19 de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal puso en alerta a la oposición y llevó a varios de sus referentes a realizarse análisis para evaluar su estado de salud en medio del avance de la pandemia.

Además, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, desarrollará a partir de ahora sus tareas habituales desde su residencia oficial y restringirá "al máximo" el contacto con otras personas debido al aumento de casos de COVID-19, que tiene como epicentro la capital y la provincia de Buenos Aires.

El avance de la pandemia registró en las últimas semanas un progresivo crecimiento hasta llegar hoy a 34.159 personas infectadas y 886 fallecidos.

EN PLENA REAPERTURA, EEUU SIGUE SUMANDO CASOS

Tres de los estados más poblados de EE.UU., Florida, Texas y Arizona, registraron esta semana récords en el número de contagios diarios de coronavirus, pero sus líderes no contemplan cambios por ahora en sus planes de reapertura, que se ajustan al guión acelerado y respaldado por la Casa Blanca, pese a que la enfermedad ya deja 2,1 millones de casos y 117.000 muertos.

Así, el estado de Florida, que suma a diario desde hace más de dos semanas millares de casos nuevos de COVID-19, contabilizó este miércoles otros 2.610 en medio de una reapertura sin posibilidad de retroceso, según lo que dijo el gobernador estatal, Ron DeSantis.

Por contra, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que la ciudad pasará a la fase dos de la reapertura el próximo lunes e informó que el estado registró ayer el número más bajo de muertes por coronavirus hasta la fecha, con 17 decesos, 15 de ellos en hospitales y dos en residencias.

Mientras que Oklahoma superó el récord que había marcado este martes, con 259 nuevos contagios frente a los 228 del día anterior, al tiempo que el estado se prepara para albergar este sábado en Tulsa el primer mitin del presidente Donald Trump desde que comenzó la pandemia.

LA INDUSTRIA AÉREA NO DA MÁS

Panamá, importante "hub" aéreo del continente, prorrogó por tercera vez y hasta el 23 de julio próximo la suspensión de los vuelos internacionales debido a la pandemia, que deja al menos 21.962 contagios y 457 muertos en el país centroamericano.

Y si en Panamá llueve en el sur no escampa. La filial en Argentina de la aerolínea Latam, segunda del país en volumen de negocio de vuelos domésticos, anunció el cese de sus operaciones "por tiempo indeterminado", debido a que "con las actuales condiciones de la industria local", agravadas por la pandemia, no se visualiza "la viabilidad de un proyecto sustentable".

"Latam Airlines Argentina cesa sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga, por tiempo indeterminado. Este hecho ha generado la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina", señaló en un comunicado la considerada aerolínea más grande de Latinoamérica, nacida en 2012 de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM.