Negociaciones de Argentina estancadas ante posiciones distantes

(Bloomberg) -- Las conversaciones para sacar a Argentina del incumplimiento se estancaron el miércoles, en medio de una creciente brecha entre los funcionarios y un grupo que incluye a algunos de los principales acreedores del país.

Funcionarios y acreedores no lograron encontrar puntos en común después de que Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group presentaran una oferta a principios de esta semana, según personas familiarizadas con el asunto. Ambas partes pueden publicar comunicados de prensa detallando sus posiciones incluso el miércoles por la noche, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

La falta de un acuerdo con los principales bonistas sugiere que alrededor de US$65.000 millones en bonos podrían languidecer en default en el futuro previsible. Argentina estableció una fecha límite del 19 de junio para su última propuesta, luego de extenderla varias veces, pero la fecha límite no tiene un impacto tangible ya que el país ya está en default desde mayo.

Ninguna de las partes se movió el miércoles en las conversaciones, dijeron las personas, quienes solicitaron el anonimato porque las conversaciones son privadas. Las partes acordaron continuar sin renovar los acuerdos de confidencialidad que impiden a los inversores involucrados en las conversaciones comerciar con los bonos del país durante las negociaciones.

