Mexicano Humberto Busto reivindica adaptación del teatro a época de COVID-19

México, 18 jun (EFE).- El actor y director mexicano Humberto Busto presenta este jueves de manera virtual "La última función", un ensayo audiovisual que reivindica la adaptación del teatro a la época del COVID-19 y reclama el reconocimiento de este arte que está sufriendo por la pandemia mundial del coronavirus.

Basada en un texto del dramaturgo alemán Roland Schimmelpfennig, la pieza teatral que se presentará a través de la plataforma Teatro UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) recorre las entrañas de las personas que trabajan en el teatro y recuerda sus peculiaridades, que implican que esta disciplina haya tenido que pausarse totalmente.

La necesidad de un público que interprete lo que ve e incluso interactúe con quienes están encima del escenario genera que, aunque algunos como Busto hayan creado proyectos alternativos, muchas personas implicadas en el proceso de presentar una obra teatral hayan perdido su trabajo.

"Yo estoy viviendo en Bogotá y en ese momento (cuando comenzó a trabajar en el proyecto) estaba extremadamente radical no salir a la calle y filmar en un teatro era imposible. Eso detonó pensar cuál podría ser el sustituto del teatro, sustituir emocionalmente la sensación de colectivo y unión estando encerrado", detalló Busto en entrevista con Efe.

TRABAJO EN EQUIPO EN CUARENTENA

El actor mexicano trabajó durante un mes -aunque al principio pensó que sería menos tiempo- consultando a compañeros y pidiendo que participaran algunos amigos para experimentar con las condiciones laborales del momento y la innovación que implica la cuarentena.

Finalmente fue él el director y quien montó la pieza, pero contó con la participación del propio creador de la idea principal, Roland Schimmenlpfennig, y su esposa, la actriz cubana Adriana Jácome, así como con el actor español José Sanchis Sinisterra.

Son Busto, Sanchis Sinisterra y Jácome los encargados de poner la voz al relato, pero también contaron con imágenes de las bodegas llenas de vestuario de Sebastián Romero y con múltiples imágenes cotidianas que toman valor por ser observadas bajo ojos de cuarentena.

A lo largo de la pieza se escuchan frases como "todos nos encontramos en caída libre" o "la pesadilla de cualquier director teatral se ha hecho realidad", con las que se busca recalcar que el teatro, a diferencia del cine o de la televisión, no puede de repente hablar sobre zombies y epidemias todo el tiempo, ya que, explican, es un arte que "se trata de los vivos".

En relación a esto se describe a un hombre que sube a un escenario y recibe aplausos de un público inexistente. De alguna manera funciona como una metáfora, ya que, aunque el telón siempre tiene que subir y el teatro parecía indestructible, los profesionales de esta disciplina se han topado con una de las únicas circunstancias que podría pararlo todo.

CAMBIOS DE PARADIGMA

Para Busto, como refleja en su ensayo audiovisual, la pandemia del COVID-19 está siendo un momento de reflexión y de cambios en su modo de entender el mundo y, sobre todo, las artes.

"Mi análisis tiene mucho que ver con el sentido de los contenidos: ¿el espectador querrá entretenimiento para no pensar en la COVID-19 o por el contrario aparecerá la posibilidad de que por primera vez nos enfrentemos todos a que nos volvamos sensibles a otro tipo de contenidos?", planteó el actor.

La respuesta no la tiene clara, pero lo que sí tiene es esperanza de que se esté formando un equilibrio de fuerzas que compense entretenimiento puro con contenidos más profundos.

"Apelo a que por lo menos sirva como ejercicio pedagógico para darnos cuenta de que cualquier contenido tiene un significado y tenemos que ser conscientes de ello", terminó Busto.

Actualmente las series en las que participa, "Diablero", "El Chapo" y "El juego de las llaves" siguen emitiéndose a través de plataformas digitales y mucha gente se está acercando a ellas por primera vez, algo que el actor y director consideró una fortuna.

De la misma manera, está teniendo tiempo para trabajar en sus proyectos, reformular algunos que se han tenido que parar y dedicarle tiempo a lo que será su ópera prima: "No coja rabia".

