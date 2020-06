Mallorca y Leganés se juegan puntos clave para salir del pozo

El jugador Óscar Rodríguez (d) del CD Leganés disputa el balón con el jugador del RCD Mallorca Fran Gámez (i), durante el partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Santander. EFE/Mariscal/Archivo

Mallorca/Madrid, 18 jun (EFE).- Mallorca y Leganés afrontarán este viernes en Palma (19.30 horas) un partido con aires de gran final en la lucha por la permanencia pues los puntos en juego en el Visit Mallorca Estadi tienen una importancia capital para ambos equipos, situados en la parte baja de la tabla de clasificaciones.

El Mallorca, décimo octavo con 25 puntos, ha perdido ante el Barça (0-4) y Villarreal (1-0) los dos encuentros disputados tras la reanudación de LaLiga. Ahora el equipo de Vicente Moreno intentará romper la racha adversa ante un rival directo como el Leganés, y lo hará sin uno de sus baluartes en defensa, como el central Antonio Raíllo, que en Villarreal vio la quinta tarjeta amarilla.

La baja de Raíllo podría ser cubierta por el serbio Alexsandar Sedlar, aunque es posible que Moreno realice más cambios con respecto al once que jugó en el estadio de La Cerámica siguiendo con el turno de rotaciones iniciado en Villarreal al alinear a seis futbolistas que no jugaron frente al Barça.

El entrenador bermellón, asimismo, tendrá que decidir si vuelve a convocar a la joya de la cantera mallorquinista Luka Romero, conocido por el "Messi mexicano", y sobre todo, si le da minutos. En este caso, Luka se convertiría en el jugador más joven en debutar en Primera con 15 años y 223 días.

Una de las novedades frente al conjunto madrileño será el regreso al equipo el medio centro gallego Dani Rodríguez tras cumplir un partido de sanción y de anunciar su renovación con el club balear hasta 2023.

El Mallorca ha sumado 20 de los 25 puntos que tiene en su casillero en casa, a pesar de que ya acumula siete derrotas ante el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Betis, Sevilla, Valladolid, Getafe y FC Barcelona. En cambio, en su estadio han caído equipos de la talla del Real Madrid (1-0), Valencia (4-1) y Villarreal (3-1).

Idénticos apuros tiene el Leganés, quien terminó la jornada previa como colista después de caer derrotado por dos goles a cero contra el Barcelona en su visita al Camp Nou pese a tener ocasiones para adelantarse en el marcador.

Los blanquiazules han perdido de momento sus dos encuentros tras el parón provocado por la crisis sanitaria del coronavirus, siendo especialmente dolorosa la derrota sufrida en casa contra el Real Valladolid en el primero de ellos (1-2).

En ambos casos la falta de acierto, que se acrecentó tras la salida meses atrás de Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite, fue un problema al que se busca dar solución de aquí en adelante toda vez que los leganenses son junto al Celta de Vigo quienes menos marcan en LaLiga Santander.

Dadas las circunstancias no puede sino ser positiva la vuelta de Óscar Rodríguez, autor de cuatro de las seis últimas dianas de su equipo y que ante el Barcelona se ausentó por acumulación de amonestaciones.

Lo mismo sucedió con el defensa griego Dimitrios Siovas, quien ya está disponible y podría incluso ser de la partida. De esta manera el equipo llega, a priori sin ausencias si bien Alexander Szymanowski continúa poniéndose a tono tras una lesión que le ha tenido alejado de los terrenos de juego desde el arranque del curso.

Alineaciones probables:

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Sedlar, Joan Sastre; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; "Cucho" Hernández y Budimir.

Leganés: Cuéllar; Rosales, Awaziem, Omeruo, Siovas, Silva; Kevin Rodrigues, Amadou, Roque Mesa, Óscar Rodríguez; y Carrillo.

Árbitro: Mateu Lahoz (comité valenciano).

Clasificaciones: Mallorca (18º, 25 puntos); Leganés (20º, 23 puntos).

La frase: "Cucho" Hernández: "Mallorca y Leganés nos jugamos la vida"

La estadística: El Leganés derrotó 1-0 al Mallorca en el partido de la primera vuelta disputado en el estadio municipal de Butarque. El resto de enfrentamientos entre ambos equipos fueron en Segunda División, el último de ellos en la temporada 2015-2016 con triunfo balear en Son Moix por 3-0.