Los Emmy amplían el número de nominaciones tras el aumento de candidaturas

El presentador de la futura gala de la Emmy, Jimmy Kimmel. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun. (EFE).- La Academia de la Televisión modificó su reglamento para ampliar el número de series nominadas en los Premios Emmy en las categorías de mejor drama y comedia hasta un total de ocho, tras una etapa de incremento en el consumo televisivo.

La organización de estos premios destacó que este año han aumentado el 15 % las solicitudes de participación, ya que la cuarentena del coronavirus ha elevado el consumo y los estrenos televisivos a pesar de paralizar los rodajes de próximas temporadas.

"El aumento en las candidaturas es un reflejo de la cantidad de nuevas voces, nuevas plataformas de televisión y un tremendo crecimiento del contenido existente en toda nuestra industria", dijo en un comunicado el presidente de la institución, Frank Scherma.

Sin embargo, estos premios aún no se han pronunciado sobre posibles aplazamientos o cambios en el formato de la gala, aún prevista para el 20 de septiembre.

De hecho, la academia televisiva anunció esta semana que el humorista Jimmy Kimmel será el presentador del evento, cuyo formato todavía es una incógnita debido al coronavirus.

"No sé dónde, cómo o incluso por qué haremos esto, pero lo haremos y lo presentaré", bromeó Kimmel en un comunicado.

Después de que los Óscar decidieran aplazar dos meses su gala de 2021 hasta finales de abril por la pandemia, los Emmy todavía no han anunciado cómo quieren celebrar lo más destacado de la televisión a tres meses de que, en principio, tenga lugar su cita.

"Detalles adicionales respecto a la producción del 'show' se anunciarán pronto", dijo la institución sin dar muchas pistas.

Lo que no varía en ningún caso es la fecha del 20 de septiembre para la entrega de los galardones y la del 28 de julio para el anuncio de las nominaciones.