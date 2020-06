Las Grandes Ligas destina un millón de dólares a jugadores de las menores

EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Nueva York, 17 jun (EFE).- Las Grandes Ligas destinarán un millón de dólares para apoyar a las ligas menores, ya que parece poco probable que inicien el campeonato este año debido a la pandemia del coronavirus.

El Fideicomiso de Jugadores de las Grandes Ligas, afiliada sin fines de lucro al sindicato de las mayores, hizo el anuncio.

Mientras que las Grandes Ligas y el sindicato están tratando de llegar a un acuerdo para comenzar la temporada de grandes ligas en estadios vacíos, las ligas menores no tienen grandes contratos de transmisión y no han anunciado ningún plan iniciar el campeonato.

"El juego también es su medio de vida y no hay duda de que el impacto financiero ha sido un desafío", declaró Andrew Miller, relevo de los cardenales de San Luis y miembro del fideicomiso.

Agregó que "esperamos ayudarlos a navegar estos tiempos difíciles".

Los jugadores con contratos de Grandes Ligas recibieron hasta 286.500 dólares cada uno en adelantos salariales de las mayores, y los jugadores con ofertas de ligas menores obtuvieron 400 en asignaciones semanales hasta mayo.

Alrededor de 370 jugadores de Grandes Ligas que estaban en el entrenamiento de primavera con contratos de ligas menores recibieron pagos por adelantado de hasta 50.000 dólares cada uno.