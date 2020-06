La pandemia podría borrar más riqueza que la crisis financiera

(Bloomberg) -- Los ricos aún se están haciendo más ricos, pero la crisis del coronavirus podría desacelerar el ritmo vertiginoso de acumulación de riqueza durante años.

Según un estudio de Boston Consulting Group, los mercados volátiles y las consecuencias económicas del virus podrían eliminar hasta US$16 billones de riqueza mundial este año y obstaculizar el crecimiento durante los próximos cinco años. En comparación, la crisis financiera de 2008 borró US$10 billones.

Una carrera alcista en la renta variable de diez años ha ayudado a los millonarios y multimillonarios del mundo a aumentar su riqueza al doble de la tasa de personas de ingresos medios y pobres. Ahora esa misma dependencia de los mercados puede poner en riesgo sus fortunas si la volatilidad causada por el virus continúa durante años.

La riqueza financiera personal alcanzó los US$226 billones a nivel mundial el año pasado, una ganancia de 9,6% con respecto a 2018 y la tasa de crecimiento anual más fuerte desde 2005, según el estudio de BCG. Desde 2019 hasta 2024, el crecimiento de la riqueza en todo el mundo podría disminuir a una tasa de crecimiento anual compuesta de 1,4% si el peor de los casos de BCG se materializa. Su modelo para un repunte rápido predice una tasa de aproximadamente 4,5%.

“El segmento que se verá más afectado en los escenarios de recuperación lenta y daños prolongados será el más rico, los millonarios y los multimillonarios, simplemente debido a la alta exposición a los mercados de valores y la volatilidad del mercado”, dijo Anna Zakrewski, líder mundial de práctica de gestión de patrimonio de BCG y autora principal del informe.

El número de millonarios en dólares a nivel mundial se ha triplicado en los últimos 20 años a 24 millones, con más de dos terceras partes en América del Norte, y ahora colectivamente poseen más de la mitad de toda la riqueza financiera, según el informe. Eso significa que el peor de los casos afectaría más a ese continente, junto con Japón. Ambas regiones experimentarían disminuciones durante el período de cinco años.

BCG estima que US$9,6 billones de la riqueza mundial se mantuvo en el extranjero en 2019, un 6,4% más que el año anterior, y Asia (sin incluir Japón) fue el mayor contribuyente. Sin embargo, en situaciones de mayor estrés, como el crecimiento estancado de principios de la década de 2000 o la crisis financiera, el crecimiento transfronterizo de la riqueza tiende a sufrir un impacto, según BCG.

En el corto plazo, los ricos trasladarán activos a refugios seguros percibidos. Durante un período más largo, parte de los activos podrían repatriarse para facilitar el acceso a la liquidez, especialmente si la recesión dura. Eso sería ventajoso para lugares como Hong Kong y Singapur debido a su proximidad a China y otros mercados de rápido crecimiento de Asia.

Si bien Suiza sigue siendo el destino elegido por aquellos que desean colocar dinero en el extranjero, Hong Kong y Singapur están reduciendo las distancias. Se espera que los activos que ambos territorios gestionan crezcan a un ritmo más de dos veces mayor que Suiza en los próximos cinco años.

La pandemia también podría impulsar cambios pendientes para los guardianes de las riquezas del mundo. Los gestores patrimoniales se enfrentan al virus en peor forma que antes de la crisis financiera, con rendimientos más bajos de activos y bases de costos más altas que en 2007, según BCG.

“Vemos al covid-19 como una llamada de atención para la industria”, dijo Zakrewski. “Los últimos 10 años han impulsado un desempeño bastante fiable para algunos de los gestores de patrimonio y han quitado la presión para abordar los modelos de negocio”.

Los gestores de riqueza solo han “arañado la superficie” en los costes, según Zakrewski. Si bien los requisitos regulatorios y de cumplimiento han aumentado los costes, la mayoría de los bancos simplemente han asignado más personal para abordar el problema en lugar de redefinir los modelos operativos y explorar opciones digitales para reducir los costes, dijo.

A pesar de una base de clientes y activos significativamente mayor, el grupo de beneficios de la industria sigue siendo el mismo que hace más de diez años. Para 2019, el conjunto de beneficios alcanzó los US$135.000 millones, en comparación con US$130.000 millones en 2007, cuando la riqueza global total era la mitad de lo que es hoy.

