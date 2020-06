La OMS está alerta por las persistentes curvas al alza de la pandemia en América

Un agente municipal desinfecta este jueves, la fachada de una unidad de salud en Sao Paulo. EFE/Sebastião Moreira

Redacción Internacional, 18 jun (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue muy de cerca el desarrollo de la pandemia por la COVID-19 en América y, en las últimas horas, ha evidenciado que las curvas epidemiológicas en algunos de los principales países de la región en vez de aplanarse, tienden a empinarse con intervalos de subidas y bajadas en casos y muertes.

En su sitio dedicado al coronavirus SARS-CoV-2 (https://covid19.who.int/), la OMS destaca que Brasil registró entre miércoles y jueves un total de 34.918 casos y 1.282 fallecimientos, mientras que Estados Unidos reportó 27.921 positivos y 722 defunciones.

México y Perú, que vivieron una "fase valle" entre martes y miércoles, consignaron en las últimas 24 horas una escalada preocupante. Las autoridades sanitarias mexicanas dieron cuenta este jueves de 4.599 casos de contagio, con un saldo de 722 decesos, mientras que las peruanas informaron de 4.164 nuevos diagnósticos y 196 óbitos.

Chile sufrió el incremento más grande en un solo día de forma global, ya que hace dos días sumó a sus balances 31.412 contagios que no se habían contabilizado debido a demoras en los procesos de notificación y actualización.

El país suramericano, que tiene un recuento mortal de 3.615 personas, llegó hoy a los 225.103 infectados, muy cerca a los casi 238.000 infectados en Italia, uno de los estados más golpeados por el coronavirus.

En toda América, según la Universidad Johns Hopkins, ya se contabilizan 4.111.988 contagios y 213.044 muertes.

TRUMP VUELVE Y APUNTA HACIA CHINA

En una entrevista publicada este jueves en el The Wall Street Journal, el presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió en la posible intencionalidad de China en la propagación de la COVID-19 para desestabilizar las economías de otros países, si bien admitió no tener pruebas de ello.

"Existe la posibilidad de que haya sido intencional", criticó Trump, que recordó que algunos expertos internacionales han dicho que China debería haberse movido más rápidamente para contener el coronavirus entre diciembre y enero pasados. China ya en su día se defendió de estas críticas y negó que ocultara el alcance de la propagación.

Asimismo, aseguró que el uso de los test para diagnosticar la enfermedad están "sobrevalorados" pues lo que al final logran es dejar en mal lugar a su país porque da una imagen de gran expansión de la pandemia.

"Personalmente creo que las pruebas están sobrevaloradas, a pesar de que creé la mejor máquina de pruebas de la historia", apuntó el mandatario estadounidense.

UNA MUERTE POR COVID-19 EN VIVO

Un doble debate sobre la ética periodística y el estado del sistema sanitario desató en Bolivia la transmisión en vivo de una muerte por COVID-19.

La emisión se produjo la noche del miércoles durante un programa del canal de televisión PAT, cuando narraba la labor de los voluntarios "Ángeles COVID" que intentaban reanimar al enfermo y falleció entre lamentos de unos familiares.

La Defensoría del Pueblo boliviana consideró una "falta de ética" la transmisión, con "imágenes que vulneran los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, y transgreden la inviolabilidad de la dignidad".

"Denota sensacionalismo al exhibir, de forma reiterativa y morbosa, imágenes de un procedimiento cardiopulmonar efectuado a una persona con presuntos síntomas de coronavirus que, lamentablemente, concluyó con su deceso; lo cual, además de transgredir derechos constitucionales y legales, daña la sensibilidad de los espectadores", denunció la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz.

UN TEST CON MENOS EQUIPO

En Argentina, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), en unión con la empresa privada, desarrolló un nuevo test rápido para la detección de la COVID-19 que arroja resultados en menos de dos horas y no requiere los aparatos termocicladores necesarios para el PCR en tiempo real.

"Es versátil porque no requiere los termocicladores. Hoy en día tenemos una cantidad de termocicladores para hacer la real time PCR, si esas capacidades, que requieren personal entrenado, en algún momento son sobrepasadas porque se necesita hacer más testeo, pueden entrar a la cancha estos test rápidos que pueden ser hechos en un hospital municipal que no tiene termociclador", señaló en la presentación el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.

MÉDICOS GUATEMALTECOS LUCHAN POR NO SUCUMBIR

El gremio médico en Guatemala intenta mantenerse a flote pese a la muerte de ocho de sus integrantes por la COVID-19 y más de 360 contagios.

El Ministerio de Salud guatemalteco confirmó que siete de los fallecidos integran la red hospitalaria nacional y uno la dirección de una de las áreas de salud del interior del país centroamericano, en el que ya se presentan 11.251 casos positivos y 432 fallecimientos.

ESCRITORES ABOGAN POR LOS MÉDICOS DE NICARAGUA

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y más de 90 escritores e intelectuales de todo el mundo, abogaron por el reintegro al sistema de salud de Nicaragua de un grupo de médicos que fueron echados de hospitales estatales por pedir protección ante el SARS-CoV-2 y recomendar prevención a la población.

En una carta dirigida al presidente Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, los escritores dijeron haberse "enterado con verdadero asombro y preocupación de la decisión de su Gobierno de despedir a médicos y personal hospitalario, sólo por expresar su opinión crítica sobre el manejo de la pandemia de la COVID-19 en su país".

Desde abril pasado, cuando el gremio médico empezó a reclamar al Gobierno acciones para detener la pandemia, al menos 16 de estos han sido echados; la Unidad Médica Nicaragüense sufrió asedio policial en su sede; y la Asociación Médica Nicaragüense fue denunciada por supuestamente emitir información falsa.

Según el Ministerio de Salud, Nicaragua registra 64 fallecidos y 1.823 casos confirmados de COVID-19.

Mientras, el Observatorio Ciudadano COVID-19 contabiliza 1.289 muertos y 4.971 casos sospechosos de dicho padecimiento en el país, cuyo primer caso fue reportado a mediados de marzo pasado.