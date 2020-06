La Eurocámara aprueba suavizar requisitos de capital a la banca ante el COVID-19

El vicepresidente de la Comisión a cargo de la cartera económica, Valdis Dombrovskis. EFE/EPA/JOHN THYS/Archivo

Bruselas, 18 jun (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) dio luz verde este jueves a relajar de forma temporal los requisitos de capital para los bancos de la Unión Europea (UE), a fin de que tengan más margen para prestar a las empresas y hogares afectados por la pandemia del COVID-19.

La propuesta, aprobada por 502 votos a favor, 169 en contra y 17 abstenciones, supondrá modificar excepcionalmente las reglas sobre las provisiones ante el riesgo de impago, sobre los créditos improductivos o el cálculo de los ratios de solvencia y pide usar toda la flexibilidad que permiten las normas.

Los cambios aprobados flexibilizarán la aplicación de las normas que exigen que los bancos hagan provisiones -reserven dinero- para cubrirse por las pérdidas que esperan que genere un crédito.

Así, estas provisiones, que aumentarían en el contexto de la pandemia por el mayor riesgo de impagos, no disminuirían el capital del banco.

Bruselas estima que, hasta final de año, los bancos tendrán que aumentar sus provisiones en 100.000 millones de euros y que su propuesta podría aportar 30.000 millones adicionales en capital que permitirían dar unos 450.000 millones en préstamos.

"No queremos bloquear demasiado capital en estas provisiones en este momento. Preferimos que los bancos sigan financiando a la economía y no se contengan por una interpretación excesivamente estricta de las reglas", explicó el vicepresidente de la Comisión a cargo de la cartera económica, Valdis Dombrovskis, al presentar la propuesta.

Por otro lado, la Comisión Europea plantea permitir que los bancos no cuenten las reservas que tengan en bancos centrales a la hora de calcular su ratio de apalancamiento, que mide la relación entre todos los activos de una entidad y el capital para financiarlos.

Este indicador se introdujo tras la crisis financiera para asegurar que las entidades tienen capital suficiente para absorber las posibles pérdidas por todos sus activos, con lo que sacar las reservas en bancos centrales del cálculo rebajaría las necesidades de capital y ayudaría a suavizar las reticencias a usar la liquidez que ofrecen los mismos.

