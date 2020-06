Jefe opositor paraguayo exige nulidad de imputación ante "proceso amañado"

El presidente del Partido Liberal (PLRA), Efraín Alegre. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 jun (EFE).- Efrain Alegre, presidente del Partido Liberal, calificó este jueves de "proceso amañado" y de intento de silenciar a la oposición el "bárbaro" proceder de la Fiscalía en la investigación que derivó en su imputación, por presuntas falsificación en gastos de campaña en las elecciones de 2018.

"Es un proceso amañado de la mafia para acallar a la oposición (..) atropella lo más elemental del proceso penal", dijo el líder del principal partido de la oposición en su red social.

Alegre hizo esas declaraciones poco después de que la jueza de garantías Chyntia Lovera suspendiera la audiencia prevista para este viernes de imposición de medidas cautelares a Alegre por los supuesto hechos por los que fue imputado.

La audiencia iba a ser la continuación de la del martes, que fue pospuesta al viernes ante la presentación por parte de la Fiscalía de una rectificación del acta de imputación.

La suspensión a la que Lovera dio curso este jueves se produjo después de que la defensa de Alegre solicitara la "nulidad del acta de imputación" en base a que el código laboral no contempla la figura de la rectificación en una imposición de medidas.

"Esto no es inaudito, es bárbaro (..) No hay precedentes en el mundo", dijo Alegre en ese video.

El jefe liberal anunció además que el viernes se presentará al Palacio de Justicia para pedir esa nulidad ya que "nosotros no pedimos ninguna suspensión de la audiencia".

El Partido Liberal ya ha convocado una caravana de apoyo a Alegre para este viernes, como la que el martes le acompañó al Palacio de Justicia.

"UN HECHO IMPOSIBLE"

La Fiscalía sustentó la imputación de Alegre en una factura presuntamente falsa por compra de combustible que se incluyó en la rendición de cuentas de los gastos de la campaña presentada ante la Justicia Electoral, el 1 de junio de 2018.

El propietario de la gasolinera, en el departamento de Alto Paraná, denunció una compra de combustible de 15 dólares, que en la rendición de cuentas figuró con un monto de unos 14.800 dólares.

Pero la defensa de Alegre sostiene que en el acta de imputación figuran esas facturas con fecha del 19 de julio de ese año.

Se trata de una supuesta incongruencia que Alegre describió hoy como "un hecho imposible".

Tanto Alegre como sus asesores jurídicos argumentan además que el dirigente se limitó a firmar esa rendición de cuentas pero que no tenía responsabilidad como administrador de gastos al correr como candidato a esas elecciones, en las que pugnó por la Presidencia.

DENUNCIA ANTE LA OEA

Esta semana el Partido Liberal tramitó una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por persecución política a Alegre, una de las medidas adoptadas días atrás por el directorio de la formación.

Desde el partido se viene señalando como uno de los actores de esa presunta persecución al expresidente del gobernante Partido Colorado Horacio Cartes (2008-2010), cuyo sector partidario tiene mayoría en la Cámara de Diputados y cuenta con presencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La facción que lidera Cartes mantiene desde hace meses conversaciones con la otra corriente mayoritaria del partido, la del presidente del país, Mario Abdo Benítez, de cara a lograr la unidad partidaria.

Para Alegre se trata de un entramado "mafioso" que controla el estamento judicial para garantizar la impunidad de políticos del oficialismo con procesos de imputación.

"La verdadera amenaza para el ciudadano común es esta organización inescrupulosa de fiscales, que con una preparación lamentable y limitada, persigue al pueblo y brinda impunidad para los integrantes de la Confederación Mafiosa del poder y sus amigos", dice el comunicado hoy de los apoderados del Partido Liberal.