Jaime Penedo: "La hazaña mundialista fue una realidad paralela del fútbol de Panamá"

En la imagen, el exarquero de la selección de fútbol de Panamá Jaime Penedo. EFE/Esteban Biba/Archivo

Panamá, 18 jun (EFE).- Hace dos años Panamá debutaba en un mundial de fútbol y lo hacía "en una realidad paralela" a la del deporte en el país, carente de una liga profesional con una estructura sólida y de la inversión para hacerla crecer, dijo a EFE el exarquero de la selección nacional y protagonista de aquella hazaña Jaime Penedo.

El 18 de junio de 2018 Panamá debutó en el Mundial de Fútbol de Rusia contra Bélgica perdiendo 3-0. La Roja centroamericana no logró puntos en su grupo, una experiencia que Penedo entiende como parte de un "crecimiento".

"La ida al mundial era una realidad algo paralela. En otros países ves a un equipo y miras detrás de ellos y ves una estructura y una liga de alto nivel. Nosotros no, nosotros vivíamos dos realidades paralelas", valoró el exarquero de Dinamo de Bucarest.

Y en Panamá se sigue imponiendo carencias en el balompié. "Tienes que saber que ir a un mundial no es una varita mágica que va a cambiar el fútbol en el país", alerta el otrora guardameta, ahora con 38 años.

Hay un "tema de estructura" que necesita de "una inversión que te permita desarrollar el fútbol", porque es "imposible que se desarrolle fútbol sin inversión, no hay manera", señaló.

Jaime Penedo, quien tras retirarse después de aquel Mundial, ahora se dedica a su familia y a trabajar con la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) como asesor del Departamento de Desarrollo Técnico, no olvida aquel 18 de junio de 2018, recuerdo que vive entre lo gratificante y el orgullo.

"Es gratificante, para mi jugar una copa del mundo, fue un sueño desde niño. El jugarlo es una bendición, te llena de emoción y orgullo, porque sabes lo que significa para el país", expresó.

Agregó que jugar un Mundial de fútbol "es el orgullo de una nación, es el orgullo de un país que clasificó con sacrificios",

"Todo Panamá jugó ese mundial...definitivamente que fue así. El día del debut estuvo lleno de emociones y sensaciones", indicó.

A pesar que los panameños no lograron punto en su grupo, el cual compartieron con Bélgica, Inglaterra y Túnez, para Penedo todo esto es parte del crecimiento del deporte en el país.

"Esto se trata de mejorar, soy del pensar que Panamá no debe quedarse con una sola ida al mundial, tenemos que seguir llegando al mundial, pero eso te lo da un desarrollo", apuntó.

El jugador fue titular en los tres partidos del Mundial de Rusia 2018 y reconoce que jugar el Mundial, por lo menos para él, era una gran responsabilidad.

"Yo tenía mucha responsabilidad, porque sabía que iban a ser partidos difíciles, era una realidad para mi, a pesar de tener dos selecciones en el grupo que iban a pelear por el título, tenía expectativa y objetivos", señaló.

Para el ex arquero del Galaxy de Los Ángeles del fútbol de los Estados Unidos, jugar el mundial fue el objetivo de un grupo de jugadores y de su fanaticada, que lucharon por la clasificación.

"Es un torneo que todo el mundo quiere jugar en su carrera", puntualizó.

Rogelio Adonican Osorio