Genes y grupo de sangre estarían ligados al riesgo de enfermar gravemente de COVID-19: estudio

Por Vishwadha Chander

18 jun (Reuters) - El grupo sanguíneo de una persona y otros factores genéticos pueden estar relacionados con la gravedad de la infección por coronavirus, de acuerdo con investigadores europeos que buscan nuevas pistas sobre por qué el COVID-19 afecta a unos mucho más que a otros.

Los hallazgos, publicados esta semana en The New England Journal of Medicine, sugieren que las personas con sangre tipo A tienen un mayor riesgo de infectarse con el coronavirus y desarrollar síntomas peores.

En el pico de la epidemia en Europa, los investigadores analizaron los genes de más de 4.000 personas para buscar datos que fueran comunes en aquellos que se infectaron con el coronavirus y se enfermaron gravemente.

En el estudio descubrieron que un grupo de variantes genéticas que están involucradas con las respuestas inmunitarias son más comunes en personas con COVID-19 grave. Estos genes también están involucrados con una proteína presente en la superficie celular llamada ACE2, que el coronavirus usa para ingresar e infectar células en el cuerpo.

Los investigadores, dirigidos por los médicos Andre Franke, de la Christian-Albrecht-University de Kiel, Alemania; y Tom Karlsen, del Hospital de la Universidad de Oslo, en Noruega, también encontraron una relación entre la gravedad del COVID-19 y el tipo de sangre.

El riesgo de que el COVID-19 deje grave a una persona fue un 45% más alto en las personas con grupo sanguíneo A que en aquellas con otros tipos de sangre. En las personas con tipo 0 parecía ser un 35% más bajo.

"Los hallazgos (...) proporcionan señales específicas sobre qué procesos patológicos pueden estar ocurriendo en un (paciente con) COVID-19 grave", dijo Karlsen a Reuters por correo electrónico, destacando que se necesita más investigación antes de que la información sea útil.

"La esperanza es que estos y otros hallazgos (...) señalen el camino hacia una comprensión más profunda de la biología del COVID-19", escribió el jueves en su blog el director y experto en genética del National Institutes de Estados Unidos, Francis Collins. (Reporte de Vishwadha Chander en Bengaluru Editado en español por Rodrigo Charme)