Fernanda Castillo y Raúl Méndez, "sin máscaras" en "Enemigo Íntimo 2"

Fotografía cedida por Telemundo que muestra a la actriz mexicana Fernanda Castillo. EFE/Telemundo

Miami, 18 jun (EFE).- Los actores mexicanos Fernanda Castillo y Raúl Méndez, protagonistas de "Enemigo Íntimo", aseguraron que la segunda temporada de esta serie de la cadena Telemundo fue un gran desafío para ellos, pues sus personajes "cambian radicalmente" y se deshacen de las máscaras que les protegieron en la primera parte.

En una entrevista con Efe a través de videollamada, en la que Castillo estaba en la Ciudad de México y Méndez en Los Ángeles (EE.UU.), los actores explicaron que ambos compartieron la meta de sacar completamente a los personajes de los clásicos estereotipos de los melodramas, tanto emocional como físicamente.

"Los vamos a ver sin máscaras. Roxana ya sabemos quién es y Alejandro ya sabe quién es su hermana y que no se puede tocar el corazón para llegar a ella", indicó Castillo al hablar de su personaje de Roxana Rendiles y su hermano Alejandro Ferrer, quienes fueron separados de pequeños y habían pasado una vida buscándose.

Durante la primera temporada se descubrió que ella es una de las mayores narcotraficantes del mundo, que se escondía tras el pseudónimo de El Profesor. Él es encargado de capturarla, lo que se le ha convertido en una obsesión.

"Entonces, el gran conflicto de estas dos personas es entender que hay una parte de ellos que se siguen queriendo, por esos niños que fueron, pero que hoy en día se tienen que destruir, porque uno no puede sobrevivir mientras exista el otro", agregó la actriz, quien se dio a conocer en la narcoserie "El señor de los cielos", en la que hizo por cinco temporadas el personaje de Mónica Robles.

A nivel conceptual, la segunda temporada de "Enemigo Íntimo" explora, además, el papel de la vulnerabilidad que da el amor y cómo lo van manejando los personajes. "Por eso se pudieron crear personas más reales, profundas y en constante conflicto, tanto interno como externo, pues tienen que manejar el complicado mundo que les rodea", dijo.

ROMPIENDO FORMATOS

En tanto, Méndez se catalogó como un apasionado de los personajes diferentes, pues en "El señor de los cielos" logró convertir a "El Chacorta" en uno de los más queridos de la serie y fue reconocido por transformarse en el presidente colombiano César Gaviria en la primera temporada de "Narcos", en Netflix.

Regresar a una segunda temporada de "Enemigo Íntimo", su primer rol protagónico con Telemundo, ha permitido, según el intérprete, que "se cambiaran los roles a los que hemos estado sometidos como actores y como público por muchos años".

"Para nosotros era importante ahondar más en Roxana y Alejandro y romper con las reglas del melodrama en torno a lo que es alguien bueno o malo. Incluso en cuanto al físico, qué es bello", explicó el artista.

“Alejandro es la imagen de un hombre fuerte, que es la representación de una institución como es la Policía, con un arma y una placa. Aparece primero como un hombre invulnerable. Fuerte y empoderado con hambre de dar con su hermana", manifestó Méndez.

Ahora, reveló, poco a poco su personaje se hará más vulnerable y más humano, pues entiende lo que es "vivir a diario con la posibilidad de la muerte".

No solo tiene que aceptar que es su propia hermana la que encabeza el temible "Cartel de las mil cumbres", sino que además termina compartiendo la cárcel con ella, donde es Roxana la que tiene todo el control.

UN ELENCO ESTELAR

Tras establecer el tema principal de la serie, cuya primera temporada ya está en Netflix, los actores destacaron el trabajo de sus compañeros frente y tras las cámaras.

Además de Castillo y Méndez, la serie, escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, cuenta con la actuación de intérpretes destacados como el español Aitor Luna y las mexicana María del Carmen Félix, quien repite su personaje de La Puma, una líder de la mara 13 salvadoreña, que está enamorada de Roxana, y Elifer Torres, la protagonista de "Betty en NY".

Al igual que en la primera temporada, la cárcel de Las Dunas vuelve a ser un personaje más.

Los hermanos librarán allí la mayoría de sus batallas y, según dijeron los actores, fue otro desafío el grabar entre presidiarios.

"Los uniformes, los olores, los sonidos de la cárcel día tras día de filmación te colocan en un espacio mental fuerte", coincidieron los artistas, quienes finalizaron que esta segunda entrega de "Enemigo Íntimo" es mucho más intensa que la primera.

Alicia Civita