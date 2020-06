Felipe VI envía un mensaje al mundo de “fe y confianza en España”

El rey Felipe VI preside este jueves el acto de presentación de la campaña "Spain for sure" ("España seguro", en inglés), con la que el Gobierno pretende atraer a los turistas extranjeros y transmitir un mensaje de confianza una vez superado lo peor de la pandemia del coronavirus, en el Museo del Prado de Madrid. EFE/Francisco Gómez/ Casa de S.M el Rey

Madrid, 18 jun (EFE).- El rey de España presidió este jueves el lanzamiento de la campaña "Spain for sure" ("España, seguro que sí"), dirigida a mandar un mensaje al mundo de "fe y confianza" en el país y en la solidez de su economía ante la reapertura de las fronteras, después de tres meses de cierre por la pandemia.

Felipe VI, junto a la reina Letizia, participaron en el acto organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Museo del Prado, con el objetivo de relanzar la imagen de España como destino serio y fiable y atraer a los turistas extranjeros una vez superado lo peor de la crisis sanitaria.

La campaña se puso en marcha en vísperas de que España restablezca el tránsito con los países europeos del espacio Schengen, excepto Portugal, el próximo domingo, día 21, coincidiendo con el final del estado de alarma, lo que supone el fin las restricciones a la movilidad.

Para el resto de naciones, junto con el país luso, la apertura se producirá el próximo 1 de julio.

El monarca afirmó que el lema "Spain for sure" es expresión de "la energía y la fortaleza" de España y "un mensaje de confianza en el futuro".

A juicio del rey, España afronta "momentos cruciales para recuperarse", tanto de la COVID-19 como de la difícil situación económica, para lo que apeló a la unidad.

"Decididos todos a enviar juntos al mundo un claro mensaje de fe en nosotros mismos y de confianza en la solidez de nuestra economía y de nuestra sociedad. Confianza y fe en nuestro futuro", reafirmó el jefe del Estado español, quien cuenta con una clara proyección internacional.

Los reyes estuvieron acompañados por otras autoridades como la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, o la de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto.

González Laya hizo hincapié en que España es un país "sólido, robusto y abierto al mundo", e hizo ver a la comunidad internacional la "seguridad y confianza" en España, "una elección segura y un país de posibilidades", dijo.

Durante el acto, se proyectó un vídeo con personalidades destacadas de todos los ámbitos, como los deportistas Rafael Nadal, Pau Gasol y Fernando Alonso, cocineros como Ferrán Adriá y los hermanos Roca, y el cardiólogo Valentín Fuster.

Al foro se sumaron la patronal española, CEOE, la Cámara de Comercio de España, y representantes del sector turístico, entre otros.

La presentación de la campaña tuvo lugar horas después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, presentara el Plan de Impulso al Sector Turístico, que contempla a destinar 4.262 millones de euros para reflotar el sector después de tres meses de parón.El turismo es clave para la economía española, al representar el 12,3 por ciento del PIB nacional.

En 2019, recibió el récord de visitas de extranjeros con 83,7 millones de turistas, de los que 29 vinieron durante el verano.

El Reino Unido fue el principal emisor de turistas a España, con más de 18 millones, seguido de Alemania, con 11,1 millones.