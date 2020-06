El sueño turístico de Japón podría acabar en triste realidad

(Bloomberg) -- El objetivo del Gobierno de Japón de recibir a 40 millones de visitantes en 2020 se podría topar con una triste realidad de menos de 5 millones de turistas debido a la pandemia de coronavirus, según Koya Miyamae, economista de SMBC Nikko Securities, que advierte sobre un impacto económico a más largo plazo.

El número de visitantes a Japón se desplomó el mes pasado a 1.700, según datos de la Organización Nacional de Turismo de Japón publicados el miércoles. Se trata de un nuevo mínimo en los datos que se remontan a 1964, ya que la pandemia provocó el cierre en gran parte de las fronteras del país. Hasta el momento, solo 3,9 millones de visitantes han llegado a Japón este año.

“Resulta muy difícil anticipar cuándo volverán los visitantes”, dijo Miyamae.

Es probable que las restricciones se levanten solo para viajeros de negocios y estudiantes en un principio, pero podría pasar mucho tiempo antes de que vuelvan los turistas, que representan el 90% de los visitantes de Japón y gastan más dinero, agregó.

Es probable que la fuerte caída en los ingresos del turismo proyecte una larga sombra sobre la economía de Japón al perder una de las pocas historias claras de éxito del Abenomics. Miyamae calculó que la disminución en el gasto turístico restaría directamente alrededor de 1,6 puntos porcentuales del crecimiento del segundo trimestre, lo que sería una pequeña parte de la caída anualizada del 22,4% esperada por los analistas a medida que el virus golpea la economía.

Aun así, es probable que la pandemia tenga repercusiones a más largo plazo para el sector turístico, ya que las empresas tienen que reducir sus expectativas de crecimiento de visitantes y planificar las necesidades de distanciamiento social.

“Es lamentable, pero el sector en sí tendrá que cambiar. Realmente no está claro cuánto se puede recuperar. Se pueden aliviar algunas restricciones, pero es mejor asumir que no habrá demasiada recuperación”, señaló.

