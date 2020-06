El Salvador rompe su récord de contagios de COVID-19 al comienzo de la desescalada

El Salvador se encuentra en la fase de contagios masivos, por lo que la cartera de Salud dispuso enviar a sus casas a los pacientes con síntomas leves y asintomáticos. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San Salvador, 18 jun (EFE).- El Salvador rompió por dos días consecutivos, entre el martes y el miércoles, la cifra de contagios diarios de COVID-19 en momentos en los que el país apenas comienza con la primera etapa de la reactivación económica.

Según cifras actualizadas este jueves por el Ministerio de Salud, el martes se confirmaron 125 casos y el miércoles se sumaron 134, la cifra más alta desde el 18 de marzo pasado, cuando se dio a conocer el primer contagio en este país, en el que sus habitantes estuvieron más de 80 días en cuarentena domiciliar obligatoria.

El número de contagios del coronavirus SARS-CoV-2 más alto era, hasta el pasado martes, de 122 y se registró el 30 de mayo.

Por otra parte, las autoridades sanitarias han reportado que los contagios diarios del nuevo coronavirus no bajan de 100 desde el 11 de junio pasado.

Hasta el 13 de junio El Salvador se encontraba en cuarentena domiciliar obligatoria y los constantes enfrentamientos entre el Gobierno de Nayib Bukele con la Asamblea Legislativa no permitieron que se aprobara una ley consensuada que pudiera ampliar el confinamiento.

De hecho, el sector empresarial salvadoreño cuestiona la legalidad del decreto gubernamental que da pie a la reactivación económica por no contar con el respaldo de los diputados.

Las autoridades han advertido que el paso a la segunda fase del proceso de reactivación económica, iniciado el lunes, está condicionado al comportamiento de la pandemia.

LA DESESCALADA ELEVARÁ CASOS

El ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí, recalcó este jueves que el sistema sanitario salvadoreño se encuentra "al limite" de su capacidad de atención a pacientes con necesidad de hospitalización.

El Salvador se encuentra en la fase de contagios masivos, por lo que la cartera de Salud dispuso enviar a sus casas a los pacientes con síntomas leves y asintomáticos.

Para Alabí, la reactivación de la economía local "no va a llevar a disminuir los casos, por el contrario, va a llevar a incrementar los casos en una situación bastante compleja" por la mayor exposición de la población.

En El Salvador se registran 4.200 casos confirmados de la COVID-19, de los que 1.882 se mantienen activos, 2.236 pacientes se recuperaron y 82 fallecieron.

Entre los brotes que más polémica han causado se encuentran los de un asilo y un centro de resguardo de niños, ambos estatales, ya que son al menos 22 menores de edad y más de 100 ancianos contagiados.