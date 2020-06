El Mallorca aparta a Luka Romero, el “Messi mexicano”, del foco mediático

El delantero mexicano del Real Mallorca, Luka Romero (i), la joven promesa del equipo balear, calentando en la banda durante el encuentro correspondiente a la jornada 29 que han disputado esta tarde frente al Villarreal en el Estadio La Cerámica, en la localidad castellonense. EFE / Domenech Castelló.

Palma, 18 jun (EFE).- El Mallorca ha decidido apartar a Luka Romero, conocido como el “Messi mexicano”, del foco mediático y ha ordenado al padre de su joven estrella, de 15 años, que no realice declaraciones a los medios de comunicación sin la autorización previa del club.

“Estamos muy contentos pero veo difícil que Luki (así le llama su familia) debute. No puedo decir nada más hasta que el Mallorca lo autorice”, dijo Diego Romero a Efe el pasado martes, poco antes del inicio del partido en Villarreal.

Luka tiene la doble nacionalidad mexicano-argentina y podría convertirse en el futbolista más joven en debutar en Primera División si vuelve a ser convocado y tiene minutos en el partido que este viernes enfrentará al Mallorca y al Leganés en el Visit Mallorca Estadi.

“El número de peticiones para entrevistarlo es altísimo, solo tiene 15 años y el club prefiere dejarlo tranquilo; más adelante veremos”, es la respuesta de la entidad balear a los medios.

Luka juega desde los 10 años en las categorías inferiores del Mallorca y, aunque su progresión ha sido siempre seguida con lupa en la isla, no fue hasta su debut con la selección argentina en el Campeonato Sudamericano de Brasil del pasado año cuando el club supo que tenía un diamante en bruto.

En ese torneo marcó goles, ofreció un amplio repertorio de recursos técnicos y fue una de las grandes figuras del combinado albiceleste.

El Mallorca se congratuló por el acierto que supuso en 2015 atar a la joya de su cantera con un contrato que expira en 2023.

“Al chico hay que dejarlo tranquilo, alejarlo del ruido. No se dio la oportunidad para que debute (en Villarreal) pero puedo hacerlo más adelante”, declaró Vicente Moreno, el entrenador que a principios de ese mes de junio decidió contar con Luka en los entrenamientos del primer equipo.

Luka, con su media melena característica y un gran parecido físico con Messi, debe elegir a que selección representará cuando el próximo mes de noviembre cumpla los 16 años.

Nació en Durango (México), su familia es argentina y vive en España desde los 3 años. El hecho de que ya haya debutado en un torneo internacional con la albiceleste parece indicar que tiene la decisión tomada, pero todavía no hay nada definitivo.

Por ahora, en el Mallorca tratan con mimo a Luka a la espera de que vaya superando etapas en una carrera futbolística muy prometedora y que acaba de empezar.

El club, y también su familia, consideran que comparar a Luka con un crack mundial de la talla de Leo Messi es un error: “Es añadirle una presión descomunal a un chico de 15 años”, declaró su padre cuando el entrenador del Mallorca citó a su hijo para entrenar con el primer equipo. EFE

pcl/bal/nam

1000336