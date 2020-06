El libro de Bolton le da demasiado crédito a Trump: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Al parecer a todos les desagrada John Bolton. Donald Trump y sus partidarios odian al exasesor de seguridad nacional porque su nuevo libro critica duramente al presidente (y, aparentemente, a todo aquel que se le haya cruzado por delante). Los oponentes de Trump están enojados porque Bolton tenía información importante pertinente a la investigación del juicio político de Trump y, en lugar de testificar, decidió guardarla para sus memorias. Incluso los críticos de libros están molestos, porque aparentemente es una lectura espantosa además de todo el resto.

Lo que me sorprende de Bolton es que está básicamente equivocado en su crítica central a Trump. “Me resulta muy difícil identificar alguna decisión importante de Trump durante mi período en la Casa Blanca que no haya estado impulsada por sus cálculos para la reelección”, señala.

Lo que ocurre es lo siguiente: los políticos se preocupan por ser elegidos y por todo lo demás por igual, lo que es bueno. Significa que intentan lograr resultados en cuanto a políticas que los votantes aprueben. Así es como se supone que debe funcionar la democracia.

El problema con la conducta de Trump en el escándalo de Ucrania no fue que se centrara en sus intereses personales. Tampoco fue que le pidiera un favor a un presidente extranjero. Lo que estuvo mal -lo que fue un claro abuso de poder- fue que le pidió a Ucrania que interfiriera indebidamente en las elecciones estadounidenses difundiendo información errónea sobre su oponente.

En China, Bolton revela una dinámica diferente. Describe a un presidente desesperado por convencer a su homólogo en Pekín de que compre soja para verse beneficiado en noviembre, y dispuesto a respaldar todo, desde los intentos de China por sofocar a los disidentes en Hong Kong hasta, lo que es peor aún, su persecución de uigures. Cambiar los derechos humanos por un pequeño aumento en las exportaciones agrícolas es, estoy de acuerdo, una decisión absolutamente terrible. Pero no es un abuso de poder. Básicamente, es inepto, en especial ya que el problema de la soja se provocó por la decisión anterior de Trump de comenzar una guerra comercial sin ninguna razón.

De los informes que tenemos hasta ahora, Bolton parece describir a un presidente que está muy fuera de su alcance; fácilmente influenciable por adulaciones, sin preparación, impulsivo, desinformado y sin ningún tipo de sentido estratégico. La interpretación más favorable de su “estrategia” sería, supongo, que Trump deliberadamente les da a los rivales y enemigos de Estados Unidos todo lo que quieren con la esperanza de que se den cuenta de lo valioso que él es para ellos y traten de ayudarlo a ser reelegido. Eso tampoco sería un abuso de poder; sería increíblemente tonto. E, incluso, eso sin duda le da a Trump demasiado crédito. El presidente que Bolton revela, y el hombre que ha sido descrito por muchas otras personas con información privilegiada, probablemente es incapaz de algo tan inteligente.

Y no es tan inteligente en ningún caso. La falta de apoyo de Trump a la democracia y los derechos humanos en China, en Arabia Saudita, al acoger a Putin, no lo ha perjudicado directamente con los votantes. Pero su estrategia mal planeada es en parte la razón por la que tantos profesionales de política exterior y seguridad nacional dentro y fuera del gobierno se han vuelto contra él. Y eso, a su vez, ha debilitado su capacidad para que las cosas le resulten y lo ha convertido quizás en el presidente más débil de la era moderna. Lo que probablemente hace que, en general, sea menos probable que gane un segundo mandato.

Ahora, es posible que Trump haya cometido otros abusos de poder al llevar adelante su política exterior. Sin embargo, velar por sus propios intereses electorales no será uno de ellos.

Nota Original:Bolton’s Book Gives Trump Too Much Credit: Jonathan Bernstein

©2020 Bloomberg L.P.