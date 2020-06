El Gobierno argentino apuesta a que Latam revea su decisión de cesar operaciones

Un avión de la empresa Latam estacionado a causa de la cuarentena obligatoria por el COVID-19, el 14 de abril de 2020 en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 18 jun (EFE).- El Gobierno argentino confió este jueves en que la filial argentina de la aerolínea Latam revea la decisión de suspender sus operaciones en el país suramericano para que sus más de 1.700 empleados no pierdan su fuente de trabajo en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

"Esperamos encontrar un camino que permita que Latam pueda seguir operando en la Argentina y los trabajadores naturalmente no pierdan su fuente de trabajo", declaró el ministro de Trabajo argentino, Mario Meoni, ante el fuerte impacto que tuvo el anuncio de la compañía aérea que operaba vuelos a doce destinos domésticos y rutas internacionales.

Meoni aclaró además que Latam Argentina "ha decidido suspender sus actividades, no pierde rutas y puede volver a operar en cualquier momento".

El funcionario reconoció que la empresa atravesaba "una situación compleja" y en los últimos años anotó millonarias pérdidas en sus operaciones en Argentina, que eran compensadas con capitales de sus accionistas internacionales.

El Gobierno argentino suspendió a fines de marzo todos los vuelos comerciales en el país, nacionales e internacionales, lo que agravó aún más la situación de la filial local de Latam.

INTENSIFICAN GESTIONES

La filial argentina ha presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en el Ministerio de Trabajo argentino, que abre un periodo de negociación entre la empresa y los sindicatos ante las autoridades del Gobierno.

"Tratamos de que todas las empresas trabajen, de que la gente mantenga su fuente de trabajo. Cualquier decisión que afecte el trabajo impacta sobre el Estado y el Estado no puede atender todo. Necesitamos las empresas trabajando, no cerradas", subrayó el ministro de Transporte en declaraciones a radio La Red.

El jefe de la cartera anticipó que en las próximas horas mantendrá una nueva reunión con los ejecutivos de la aerolínea para buscar una solución que evite la suspensión de las operaciones.

El presidente argentino, Alberto Fernández, dijo que no le sorprendió la decisión de la aerolínea porque el sector atraviesa graves problemas en todo el mundo pero reconoció que "hubiera querido que no tomen esta medida".

"Quisiera que no se vayan y puedan seguir operando en Argentina", declaró Fernández en una entrevista con el canal Telefé de Buenos Aires el jueves por la noche.

SUSPENSIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES

La compañía informó que dejará de volar desde y hacia doce destinos domésticos en Argentina, donde emplea a 1.715 personas de manera directa, pero aclaró que se mantendrán los destinos internacionales a Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, que continuarán siendo operados por las otras filiales del grupo cuando se levanten las restricciones de vuelos que rigen en el país por la COVID-19, en principio el 1 de septiembre.

Latam Argentina transportó en 2019 a 3,1 millones de pasajeros, lo que la situó en segunda posición en la participación de mercado en el negocio doméstico (16 %), tras la estatal Aerolíneas Argentinas, y en la primera en el negocio internacional (23 %), con una ocupación promedia en todos sus vuelos superior al 80 %, según cifras de la empresa.

Latam es considerada aerolínea más grande de Latinoamérica, nacida en 2012 de la fusión de la chilena LAN y la brasileña TAM.