El 83 % de los estadounidenses ve el futuro como motivo importante de estrés

Miami, 18 jun (EFE).- Un 83 % de los estadounidenses considera que el futuro de su país es un "motivo importante de estrés" y el 72 % dice no recordar un "punto más bajo" de la historia de Estados Unidos que el actual, señala un estudio de la Asociación Americana de Psicología (APA).

"Estamos experimentando la colisión de tres crisis nacionales: la pandemia del COVID-19, el desorden económico y los sucesos traumáticos recientes relacionados con un sistema racista", dijo Arthur C. Evans Jr., jefe ejecutivo de APA.

Como resultado, "la salud mental colectiva del público estadounidense ha pasado de un golpe devastador a otro y mucha gente va a luchar por superar sus efectos a largo plazo", agregó.

La asociación indicó este jueves que hasta ahora el porcentaje más alto registrado en sus encuestas y estudios sobre el estrés de los estadounidenses era un 69 %, anotado en 2018.

El informe publicado este jueves está basado en dos encuestas, una realizada del 21 de mayo al 3 de junio sobre la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 y otra hecha del 9 al 11 de junio sobre las protestas motivadas por un caso de violencia policial que le costó la vida a George Floyd en Minneapolis a fines de mayo.

La primera tuvo una muestra de 3.013 adultos residentes en Estados Unidos y la segunda de 2.058 personas con esas características, y ambas fueron realizadas por la empresa Harrys Poll.

El resultado de la segunda de las encuestas indica que la proporción de negros que dicen que la discriminación es un motivo importante de estrés para ellos aumentó considerablemente en el mes pasado.

Un 55 % de los adultos negros dijo que es una causa significativa de estrés mientras a comienzos de mayo los que contestaron así fueron un 42 %.

Teniendo en cuenta a todos los estadounidenses y no solo los negros, un 71 % dijo que la violencia policial hacia las minorías les estresa mucho.

Y al mismo tiempo un 67 % dice que el movimiento contra el racismo sistémico y la brutalidad policial va a llevar a un cambio importante en Estados Unidos.

"Estados Unidos tiene una pandemia de racismo que sigue devastando las vidas de nuestras comunidades afroamericanas", subrayó Evans.

Pero, ahora, la mayoría de los estadounidenses han percibido la "realidad que la gente de color ha conocido demasiado bien y por demasiado tiempo".

Evans subraya que el racismo es una amenaza a la salud pública y la carga psicológica es inmensa. "Tenemos mucho que sanar como nación", agregó el responsable de APA, quien cree que un mayor acceso al ayuda psicológica sería una manera de hacerlo.

A ello se debe en parte a la pandemia de coronavirus que afecta al país desde marzo pasado y que ha causado la muerte a 116.000 personas, según datos oficiales, que indican además que los contagios superaron ya los 2,1 millones.

El 66 % de los encuestados indicó que la respuesta de las autoridades a la pandemia de COVID-19 es una "fuente importante" de estrés.

De este grupo, el 84 % apuntó al trabajo realizado por el Gobierno federal como fuente de su ansiedad, seguido los gobiernos estatales (72 %) y locales (64 %).

En general, al 63 % le genera angustia la idea de la reapertura de los estados cuando todavía no se ha solventado la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, aunque el 72 % indicó que confían en poder protegerse del coronavirus en esta recuperación de la normalidad.

Con todo, el 65 % apuntó que le gustaría tener más información sobre cómo proceder ahora en la actual fase de reapertura.