EE.UU., el peor país en derechos de trabajadores del G7: Mapa

(Bloomberg) -- Estados Unidos tiene el peor récord entre los principales países desarrollados en lo que respecta a los derechos de los trabajadores, según una encuesta de sindicatos. El Congreso Internacional de Sindicatos ha clasificado a la mayor economía del mundo en un grado 4, lo que significa que hay “violaciones sistemáticas de los derechos”. Todos los demás países del Grupo de los Siete se clasifican en 3 o un grado mejor.

Nota Original:U.S. Is Worst for Workers’ Rights Among Major Economies: Map

©2020 Bloomberg L.P.