Dinamarca abrirá las fronteras a países europeos de bajo contagio a fines de mes. EFE/EPA/CLAUS BECH/Archivo

Copenhague, 18 jun (EFE).- El Gobierno danés anunció este jueves que abrirá las fronteras a países europeos de bajo contagio de coronavirus a partir del 27 de junio y relajará las recomendaciones de viajes turísticos a la mayor parte del continente.

Dinamarca permitía ya desde el lunes la entrada de residentes en Noruega, Alemania e Islandia, con condiciones, pero no del resto, y solo aconsejaba viajes turísticos a esos tres países.

El nuevo modelo presentado hoy se basa en criterios como que haya menos de veinte nuevos contagios por 100.000 habitantes a la semana y el régimen de test empleado, aparte de la reciprocidad entre países, de modo que también serán excluidos aquellos que no permitan la entrada de ciudadanos daneses.

Las autoridades difundirán una lista actualizada el día 25, pero en la situación actual "la mayor parte de los países de la Unión Europea y el área Schengen, así como el Reino Unido, serán países abiertos", consta en un comunicado.

"En un solo mes la pandemia está mucho más controlada de lo que habríamos soñado, por eso no solo en Dinamarca sino también en otros países se ha adelantado la apertura", dijo en rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores danés, Jeppe Kofod, que reveló que Portugal y Suecia quedan fuera.

SOLUCIÓN REGIONAL PARA SUECIA

En el caso de los países nórdicos se permitirán soluciones regionales para áreas del país con bajo contagio, un guiño a Suecia y que permitirá que los habitantes del sur de ese país -que conforman una región transfronteriza con el área de Copenhague- puedan visitar Dinamarca.

Salvo Islandia, el resto de nórdicos han negado la entrada a los suecos por la peor situación epidemiológica de este país, lo que ha provocado las críticas de Estocolmo y ha puesto en cuestión una cooperación que se remonta a varias décadas atrás.

Excepto para los residentes en áreas fronterizas de Alemania y de Suecia, los turistas que quieran visitar Dinamarca deberán tener reservadas de antemano un mínimo de seis noches en un alojamiento.

Las autoridades danesas informaron además de que trabajan en un modelo similar para otros países de fuera del espacio Schengen, aunque permitirán ya a finales de mes la entrada si hay una causa justificada, como motivos familiares.