Almeida: el Vicente Calderón habrá "desaparecido" en una o dos semanas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se dispone a dar una rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno de la ciudad. EFE/Víctor Lerena

Madrid, 18 jun (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha apuntado que, según los cálculos del Ayuntamiento, el estadio Vicente Calderón, antiguo campo del Atlético de Madrid, "habrá desaparecido definitivamente" dentro de una o dos semanas, tras la demolición iniciada en enero de 2019.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el regidor ha respondido que la demolición quedará terminada en dicho lapso cuando se concluya el derribo de la última grada que queda a orillas del río Manzanares.

"Esto afecta a la memoria no solo de los atléticos sino a la memoria de toda la ciudad", ha señalado el regidor "colchonero", que ha considerado por ello "importante" que el parque que se va a proyectar donde se encontraba el estadio se vaya a llamar Atlético de Madrid, como ha aprobado la Junta Municipal de Arganzuela.

Además, Almeida ha explicado que se está trabajando con el Atlético de Madrid para instalar "una serie de hitos que recuerden especialmente que ahí estaba el estadio".

Preguntado sobre sus peores y mejores recuerdos en el antiguo campo de su equipo, el alcalde ha señalado que no olvidará "sin lugar a dudas" la "injusta" eliminación de la Champion en 1997 contra el Ajax.

Entre sus mejores recuerdos, el alcalde ha citado dos; "uno, el 4-3 remontando un 0-3 al descanso al 'dream team' de Johan Cruyff con Romario y con Laudrup, que fue extraordinario".

Y el otro, según Almeida, "el mejor momento que yo he vivido en el Vicente Calderón, porque jamás pensé que lo podría vivir, fue ganar la Liga en el año 1996 al Albacete con goles de Kiko y Simeone".

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, reconocida madridista, ha apuntado que su mejor recuerdo en el Vicente Calderón fue un concierto de Guns N' Roses en 1993.