Advíncula, baja importante del Rayo frente al Deportivo

El defensa peruano del Rayo, Luis Advíncula. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 18 jun (EFE).- El lateral derecho Luis Advíncula no jugará la próxima jornada frente al Deportivo por sanción y la baja del internacional peruano, importante para Paco Jémez, será cubierta con Tito, uno de los capitanes de la plantilla.

Luis Advíncula vio en el último encuentro frente al Fuenlabrada cartulina amarilla, la quinta que conlleva un partido de suspensión. De esta forma, el futbolista peruano, que suma 2.208 minutos de competición en Liga esta campaña, no estará en Riazor.

El sustituto de Advíncula en el once titular será el lateral derecho Tito, su recambio natural, que formará en un equipo en el que habrá más novedades, según dijo Paco Jémez al término del último partido.

Hasta el momento, tras la reanudación de la liga, el Rayo ha logrado dos victorias (Albacete y Fuenlabrada) y un empate (Cádiz) que le permiten, con 47 puntos, meterse de lleno en la pelea por los puestos de promoción de ascenso.