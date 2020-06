A cien días de la cuarentena, Paraguay está ante la tarea de reactivar la economía

Varias personas usan las escaleras eléctricas del Centro Comercial Mariscal López, este lunes, en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 jun (EFE).- Paraguay cumple este jueves cien días de una cuarentena que ha logrado contener una masiva expansión del coronavirus SARS-CoV-2, que ha dejado trece muertes y 1.308 infectados, aunque ahora se enfrenta al reto de reactivar el sector productivo, golpeado por el cierre de empresas y despidos de trabajadores.

Alrededor de 70.000 trabajadores del sector formal retomaron sus tareas en las últimas semanas, aunque otros 50.000 fueron cesados al mismo tiempo por empresas que se acogieron a la suspensión temporal de contratos, según las autoridades.

Hasta ahora unos 110.000 trabajadores se habían acogido a la subvención establecida por el Instituto de Previsión Social (IPS) para los afectados por la caída del empleo formal del país, donde más del 60 % del trabajo es informal o independiente.

Representantes de las pequeñas y medianas empresas han denunciado que se encuentran endeudados y sin poder acceder a los fondos asignados por el Gobierno para hacer frente a la contingencia.

"Hoy en día vemos que las pequeñas y grandes empresas están en peligro. La tendencia es que esto se convierta en un cementerio de empresas", dijo a Efe Eugenio Caje, portavoz de la Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay (Asimcopar).

Caje no ve una mejoría a corto plazo y señala que el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), el instrumento financiero para dar crédito a las Mypymes, no lo está haciendo debido al riesgo que ven en esas empresas los bancos que reciben fondos del Estado para mitigar el impacto del coronavirus.

COMERCIO CON BRASIL

Caje también se refirió a la critica situación que afecta a importantes zonas de frontera como Ciudad del Este, segunda urbe de Paraguay y dependiente del comercio con Brasil, debido al cierre de fronteras.

En ese sentido, el ministro de Hacienda, Benigno López, anunció este jueves en rueda de prensa que la semana próxima se presentará un plan de reactivación económica para las ciudades bajo el flujo comercial con Brasil y Argentina.

López avanzó que el plan abarca una reducción de los costos de importación y de exportación, además de otra medidas a aplicar en un contexto que de momento no contempla la apertura de esas fronteras.

Al respecto, y en la misma comparecencia, la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, planteó una bajada de los aranceles para 78 productos ya identificados así como la disminución de las tasas aéreas y portuarias.

EN FASE TRES

Sus intervenciones se dieron en el cuarto día de la fase tres de la "cuarentena inteligente", como ha denominado el Gobierno al programa de levantamiento gradual de las restricciones de las actividades laborales y de ocio.

El tercer periodo incorpora al sector gastronómico, muy castigado por el parón económico y excluido de la fase dos, que según el Gobierno permitió el regreso a sus actividades de un 83% del cuerpo productivo.

El Gobierno de Mario Abdo Benítez consiguió en tiempo relámpago que el Congreso respaldase la aprobación de una línea de crédito de 1.600 millones de dólares que están siendo distribuido a todos los sectores para proteger la economía y fortalecer la sanidad pública.

A LA BÚSQUEDA DE HISOPOS

Con esos recursos, se esperaba blindar con insumos, equipos e instrumentales médicos los precarios hospitales públicos del país en medio de las medidas de restricción, pero los indicios de corrupción, el talón de aquiles de este país, irrumpieron con fuerza de pandemia.

Las denuncias de irregularidades en las licitaciones y compras directas por la vía de excepción provocaron renuncias de altos cargos implicados en presuntas operaciones apañadas de tapabocas.

Y causaron la suspensión de la compra de insumos por parte del Ministerio de Salud, elogiado por sus tempranas medidas sanitarias de prevención, pero muy criticado por su gestión administrativa.

El Gobierno reconoció además esta semana que deberá recurrir a las agencias internacionales para garantizar la compra de hisopos para realizar las pruebas, ante la escasez en el mercado local.