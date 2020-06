3 años y US$3B podrían cambiar la narrativa del cambio climático

(Bloomberg) -- La caída en picada de las emisiones de carbono y el gran gasto gubernamental, dos de las narrativas definitorias de 2020 hasta el momento, podrían crear una oportunidad sin precedentes para que el mundo cumpla con los objetivos consagrados en el Acuerdo de París sobre cambio climático de 2015, según la Agencia Internacional de Energía. Con US$1 billón de inversión en cada uno de los próximos tres años, las emisiones globales de CO₂ relacionadas con la energía podrían terminar cayendo en 2023 en 4.500 millones de toneladas, o 14% del total del año pasado.

Eso dice una edición especial del World Energy Outlook anual de la AIE, publicada hoy, que analiza más de 30 políticas individuales con el potencial de sacar al mundo de su depresión económica por el covid-19 y generar un crecimiento seguro para el clima. Juntos crearían 9 millones de empleos en una variedad de sectores intensivos en energía e impulsarían el PIB global un 3,5% más alto para 2023 de lo que hubiera sido de otra manera, según un análisis conjunto de la AIE y el Fondo Monetario Internacional.

“El plan convertiría a 2019 en el pico definitivo de las emisiones mundiales y las encaminaría hacia el logro de objetivos climáticos a largo plazo”, señala el informe.

La AIE publica su análisis en un momento en que muchas naciones están comenzando a considerar cómo debería ser la próxima fase del estímulo pandémico, lo que da a sus recomendaciones una urgencia inusual. El sector de la energía ha recibido fondos de estímulo limitados hasta el momento, pero según el informe, un mayor apoyo promovería los objetivos triples de recuperación: crecimiento, creación de empleo y desarrollo con seguridad climática.

El nuevo análisis se enfoca en posibles ganancias de empleo y políticas específicas en seis sectores: electricidad, transporte, edificios, industria, combustibles y tecnología. La modernización de los edificios para hacerlos más eficientes energéticamente crearía la mayoría de los empleos, seguidos del trabajo de la red solar y de energía. Muchas de las políticas recomendadas acelerarían cambios ya permitidos por la tecnología y bienvenidos por los mercados, como el aumento de los vehículos eléctricos, las baterías y la energía renovable, la eficiencia y el reciclaje de energía industrial, y la reducción de las emisiones de metano del petróleo y el gas. El catálogo de políticas también alienta el desarrollo urgente de tecnologías caras o nuevas que aún no han alcanzado escala de mercado, incluida la captura y almacenamiento de carbono, los reactores nucleares modulares y las redes ferroviarias de alta velocidad.

La inversión anual de US$1 billón requerida en las estimaciones de la AIE provendría de fuentes públicas y privadas, y es equivalente a aproximadamente el 0,7% del PIB mundial. Alrededor de 30% de eso provendría de los gobiernos, lo que equivale a menos de 10% de los fondos comprometidos para el alivio económico del coronavirus, según la AIE. Además, se agregaría a las inversiones ya planificadas en energía limpia, según el informe.

La mayoría de la inversión privada fluiría a los sectores industrial y de la construcción, guiada por incentivos o mandatos de políticas públicas. Los impactos económicos del covid-19 han afectado particularmente a la energía y las industrias relacionadas. Alrededor del 8% de su fuerza laboral combinada, o 3,2 millones de personas, han estado o están en riesgo de quedarse sin trabajo este año. La fabricación de vehículos enfrenta los mayores obstáculos que surgen de la pandemia, con 2 millones de empleos potencialmente en riesgo, seguido por el sector de petróleo y gas, con más de 1,2 millones de empleos en la línea. Se proyecta que la inversión mundial en energía disminuirá 20% durante el año, y la generación de energía renovable puede ser la única industria relacionada con la energía que crezca este año.

El informe también menciona a los países en desarrollo ricos en energía, como Nigeria e Iraq, cuyos balances nacionales ya están en problemas y pueden ver una caída del 80% en los ingresos del petróleo y el gas este año.

“Los inversores quieren planes de recuperación económica tras el covid-19 que ofrezcan un futuro más limpio y verde. La AIE ha demostrado que esto no solo es deseable, sino que es económicamente astuto y esencial para abordar la crisis climática”, dice Stephanie Pfeifer, directora ejecutiva del Grupo de Inversores Institucionales sobre Cambio Climático. “Es vital que los gobiernos busquen una recuperación sostenible. La gran coalición de la AIE brinda una oportunidad importante para garantizar que esto suceda, y los inversores están totalmente comprometidos a desempeñar su rol en este proceso”.

Sin embargo, no todos estaban llenos de elogios. “La AIE supone niveles muy altos de gasto público y privado en los países en desarrollo”, dice Brian O’Callaghan, investigador climático de la Universidad de Oxford. ”Sus números son muy poco realistas sin un apoyo externo significativo”.

Si bien las emisiones globales de CO₂ de la energía se estabilizaron a mediados de la década de 2010, comenzaron a crecer nuevamente en 2018 y 2019. Incluso la desaceleración no fue suficiente para alinear al mundo con los objetivos climáticos internacionales. En septiembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sugirió que la contaminación climática debe caer 7,6% cada año hasta 2030 si el mundo quiere mantener la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5°C.

Eso en sí mismo no afectará el cambio climático a largo plazo. Para reducir las emisiones de forma permanente, el mundo debe acelerar la transformación de las industrias relacionadas con la energía.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, señala la crisis financiera de 2008 como un ejemplo de lo que sucede si las reducciones de emisiones debido al perjuicio económico no se convierten en un cambio sistémico. Las emisiones de CO₂ cayeron 400 millones de toneladas métricas en 2009 y luego saltaron 1.700 millones de toneladas métricas en 2010. El clima no puede permitirse repetir, y mucho menos superar, eso, dice.

“Este fue el mayor aumento en la historia de las emisiones globales”, dice Birol. “Primero evitemos el rebote”.

El enfoque de tres partes del informe en el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad es particularmente claro en estudios de caso detallados sobre cómo las economías emergentes pueden beneficiarse de reformas particulares. India, según el informe, ha instalado 500.000 bombas de riego eléctricas desde 2010. Las bombas, que pueden ser alimentadas por el sol, ayudan a que la agricultura sea más eficiente. Cada aumento de 10% en el rendimiento de los cultivos reduciría la pobreza un 7% en África y un 5% en Asia.

El informe posiciona además a la AIE, fundada por países ricos en 1974 a raíz del primer choque petrolero, como un puente entre los debates sobre el cambio climático y el futuro de la energía.

“Tengo una cosa clara: el problema no es la energía”, dice Birol. “El problema son las emisiones. Necesitamos energía, la energía es algo bueno. Pero tenemos que reducir las emisiones”.

Nota Original:3 Years and $3 Trillion Could Shift the Climate Change Narrative

©2020 Bloomberg L.P.